100ste Audi RS3 LMS komt in een bijzonder kleurtje

Dit is toch goud.

De honderdste Audi RS3 LMS komt met een gouden tintje. Binnen een jaar na lancering wist Audi Sport honderd klanten te vinden die zo’n RS3 LMS wel zagen zitten. Met dit model kun je deelnemen aan races in de TCR-klasse.

De RS3 LMS werd in september 2016 geïntroduceerd. Onder de kap ligt een 2.0 viercilinder, goed voor 330 pk. Audi meldt trots dat hun racer overal op de wereld wordt ingezet door raceteams. Tot nu toe hebben de Duitsers 90 exemplaren van de RS3 LMS geleverd. Er staan nog 10 orders open. De raceauto heeft tot nu toe aan 125 races deelgenomen. 73 keer werd een podiumplaats bereikt, waarvan 24 overwinningen.

De TCR-klasse groeit wereldwijd in populariteit. Er zijn nu 13 raceseries in deze klasse. Daarnaast zijn er zes racekampioenschappen waar de TCR-klasse ook een rol speelt. Audi presenteerde de honderdste RS3 LMS tijdens een evenement in Barcelona. Audi Sport-coureur Joonas Lappalainen kreeg de eer om de gouden Audi het podium op te rijden.