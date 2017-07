Dieven hebben het gemunt op Porsches in Limboland

Limburgers opgelet!

Porsches in Limburg zijn niet veilig voor het boevengilde. Via Burgernet is opgeroepen om uit te kijken naar een oranje 911 Targa uit 1973 en een witte 356SC uit 1964. Beide voertuigen werden gestolen en de politie heeft de Porsches nog niet teruggevonden.

De Targa met kenteken 84-YB-70 stond in Maastricht en de 356SC in Heerlen. Er wordt niet direct gesproken over een verband, maar twee klassiekers die kort na elkaar worden gestolen kan bijna geen toeval zijn. Bovendien verdween vorige week ook een Porsche 911 Turbo (964) uit 1991 in Vaals, meldt 1Limburg. Het moge duidelijk zijn dat deze autodieven het hebben gemunt op oudere Porsches.

De witte 356SC werd gestolen vanuit een accountantskantoor in de Limburgse gemeente. Bij de klassieker hoort het kenteken DL-77-27. De Porsche is wit van kleur met een roodbruin interieur. Van de twee andere Porsches is alleen een korte omschrijving bekend. Mensen die tips hebben dienen contact op te nemen met de politie.

Foto’s via Facebook. Met dank aan Boy voor de tip!