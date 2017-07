Jeroen Mul: coureur bij Lamborghini

Over een droombaan gesproken..

– Wat is je naam en huidige functie?

Mijn naam is Jeroen Mul, Lamborghini Squadra Corse GT3 Junior Rijder, Lamborghini Accademia Instructeur en “brand ambassador”.

– Wat moet je zoal doen als brand ambassador?

Als brand ambassador vertegenwoordig ik het merk op verschillende luxury en lifestyle evenementen over de wereld. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met luxe hotelketen Waldorf Astoria, waar wij proefritten aanbieden op locatie aan de high-end klantengroep van de hotelketen. Hier presenteer ik dan de verschillende modellen en begeleid ik de proefritten.

– Waar heb je hiervoor gewerkt en hoe kreeg je je huidige baan?

Na het afmaken van mijn opleiding heb ik een half jaar bij een verzekeringsmakelaar gewerkt en daarna heb ik 2 jaar in het project ontwikkelingsbedrijf van mijn vader gewerkt. Ondertussen was ik al jaren hobbymatig aan het racen, wat in die tijd inmiddels al was uitgelopen tot een hobby op professioneel niveau. Ik werd vervolgens na mijn deelname aan de 24 uur van Dubai benadert door Lamborghini, om onderdeel te worden van hun opleidingsprogramma. Van hieruit ben ik over de afgelopen 3 jaar doorgegroeid naar mijn huidige positie.

– Welke studies/scholen heb je gedaan?

Na de basisschool in Badhoevedorp heb ik mijn VWO diploma gehaald op het HLZ in Amsterdam. Vervolgens heb ik aansluitend mijn HBO diploma gehaald aan het IVA Driebergen.

– Wanneer begon je passie voor auto’s?

Al van kinds af aan was ik gek van auto’s en dol op snelheid. Op mijn 12e nam mijn vader mij bijvoorbeeld als verassing al mee naar de Autosalon van Genève, als beloning voor het overgaan van de basisschool naar de middelbare school.

– Waar bestaat een gemiddelde werkdag bij jou uit?

Er bestaat niet echt zoiets als een gemiddelde werkdag bij mij maar ik kan het grofweg in paar categorieën indelen. Uiteraard zijn de raceweekenden zelf het belangrijkste. Ik reis dan meestal op de woensdag af richting het circuit. Donderdag is dan voornamelijk opbouwen met het team en alles voorbereiden voor de eerste trainingen. Vrijdag staat in het teken van vrije trainingen. Zorgen dat de auto de juiste afstelling heeft voor de kwalificatie en race. Zaterdag staat in het teken van de kwalificatie en promotie zoals handtekening-sessies. De zondag is uiteraard de dag van de race.

Tussen de races door ben ik bezig met het schrijven van reports na afloop van een raceweekend. Debriefen met het team om te bespreken wat goed en fout ging. Verder train ik minstens 3-4 keer per week met een personal trainer om ervoor te zorgen dat ik ten alle tijden in optimale conditie ben. Ook bereid ik mij voor op volgende races in een professionele race simulator, in het Science Center van de TU in Delft.

Verder werk in voor Lamborghini als instructeur op de Accademia en Esperienza evenementen over de hele wereld. Tijdens deze evenementen geven wij respectievelijk bestaande klanten de mogelijkheid de grenzen van hun auto te verkennen door op de mooiste en meest iconische circuits van de wereld onder begeleiding te rijden met het volledige product gamma (Accademia). Voor potentiële klanten bieden wij tijdens de Esperienza de unieke merkbeleving door middel van een bezoek aan de Automobili Lamborghini fabriek en productielijn, gecombineerd met een unieke rijbeleving met het model waarin de deelnemer geïnteresseerd is op het circuit van Imola.

– Welk advies zou je geven aan mensen die hetzelfde willen doen?

Autosport gaat natuurlijk om talent voor het besturen en onder controle hebben van een auto, maar uiteindelijk draait alle autosport om marketing. “Win on Sunday. Sell on Monday” zoals het gezegde zo mooi gaat. Mijn opleiding aan de IVA was in de basis een vangnet voor het geval het mij niet zou lukken professioneel coureur te worden. Maar het heeft mij daarbij en vooral een skillset gegeven waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds profijt van heb. Mijn communicatie en presentatie vaardigheden, talenkennis en kennis van marketing en business management zorgen ervoor dat ik naast racen ook mijzelf als merkvertegenwoordiger neer kan zetten. Mijn advies is daarom, probeer ook genoeg commerciële en communicatieve kennis op te bouwen!

– Waar ben je het meest trots op?

Lamborghini heeft mij aangetrokken bij de oprichting van de motorsport-afdeling binnen de fabriek. Voor het eerst in de ruim 50-jarige geschiedenis ging Lamborghini zelf (in huis) raceauto’s ontwikkelen, bouwen en racen. Ik ben onderdeel geweest van het test- en ontwikkelingsteam voor de Lamborghini Huracan Super Trofeo en GT3 raceauto’s. Met dit tweede model heb ik vervolgens samen met mijn teamgenoten Fabio Babini en Andrew Palmer de allereerste race ooit met deze eerste door Lamborghini ontwikkelde en gebouwde raceauto gewonnen. Deze race was daarbij ook nog eens op het thuiscircuit in Monza. Hiermee hebben wij geschiedenis geschreven voor zowel het merk Lamborghini als voor de internationale GT3 racewereld.

Dit artikel is onderdeel van een serie specials, waarbij we spreken met Nederlanders die werken bij grote/bekende internationale automerken. We kijken daarbij vooral naar de huidige functie en het pad dat is afgelegd om daar te komen. Meer artikelen lees je HIER!