11-jarige bestuurt auto in Rijswijk, politie bekeurt vader

Het 11-jarige meisje mocht van vaders rijden in de auto.

Als kind op schoot bij papa. De richtingaanwijzer aanzetten of helpen sturen. Het mag niet. Toch is de kans aanwezig dat ook jij dit als kind een keer hebt gedaan. Met een ouder in controle en op een afgelegen weg kan er weinig gebeuren. Het verhaal is anders als je kind zelfstandig achter het stuur plaatsneemt. Precies dit laatste gebeurde in Rijswijk met een 11-jarig meisje.

Een vader vond het een leuk idee om zijn dochter in de bestuurdersstoel te zetten. Ze mocht zelf rijden en hij zat op de passagiersstoel. Levensgevaarlijk, want als er iets fout gaat kan de ouder nauwelijks ingrijpen. Hooguit aan de handrem trekken, mits er geen sprake is van een elektronische handrem. Dit alles gebeurde op een parkeerterrein het Zuid-Hollandse Rijswijk.

Een wijkagent was in de buurt en zag de actie gebeuren. De politieman hield de auto staande. De vader verklaarde dat zijn dochter wel iets leuks verdiende in deze ‘Corona-tijd’. Ze waren van plan om naar de winkel te rijden om boodschappen te doen.

Kwam tijdens rijden in de wijk een personenauto tegen waar naar mijn inschatting een wel heel jonge bestuurster reed. Bij controle bleek zij 11 jaar oud te zijn. Haar vader zat er naast en gaf aan dat in deze vervelende Corona tijd zijn dochter wel iets leuks verdiende. 1/2 — WagRijswijkBuiten (@WagRijswkBuiten) March 29, 2020

De man heeft een boete gekregen voor het potentieel veroorzaken van een gevaarlijke situatie. De hoogte van het boetebedrag zal door de officier van justitie bepaald worden. Uiteindelijk verklaarde de vader tegenover de agent dat deze actie inderdaad niet had gemogen. No shit.

Gevraagd of de man dit serieus bedoelde en begreep wat er op het spel stond. Zou maar even zijn en dan samen naar een winkel boodschappen doen.Of hij dit serieus meende. Even later begreep hij wel dat dit uiteraard niet had gemogen.Gezegd dat hij iets anders had moeten kiezen. — WagRijswijkBuiten (@WagRijswkBuiten) March 29, 2020

Foto: een willekeurige vader en dochter in een Porsche 718 Cayman GT4