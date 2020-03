Fastned krijgt harde klappen door coronacrisis

De coronacrisis hakt er dik in bij Fastned.

Minder auto’s op de weg betekent ook minder auto’s die een stop langs de snelweg maken. In het geval van Fastned betekent dit minder elektrische auto’s die gebruik maken van de laadstations. En dat voelt het bedrijf.

Fastned blikt terug op een uitstekende omzet voor 2019. Tegelijkertijd kan het bedrijf niet ontkennen juist nu harde klappen te incasseren door het coronavirus. Eerst het goede nieuws. Fastned zag de omzet in 2019 met maar liefst 178 procent toenemen. De omzet bedroeg 4,5 miljoen euro vorig jaar. Het slechte nieuws is dat 2020 er potentieel minder rooskleurig gaat uitzien. In elk geval het eerste kwartaal.

Grote delen van Europa zijn (voor een deel) op slot. Er is ook in Nederland veel minder verkeer onderweg en dat merken ze bij Fastned. Het bedrijf dat snelladers langs snelwegen realiseert ziet de dagelijkse afzet sterk dalen. Sinds enkele weken is de afzet met 70 procent gedaald in vergelijking met de maand februari.

Daarnaast ondervinden ze bij Fastned nog meer gevolgen door de coronacrisis. Het bouwen van nieuwe snellaadstations loopt vertraging op. Ook het uitbreiden van bestaande stations gaat langzamer dan gepland. Een ander effect heeft te maken met autofabrieken die de deuren tijdelijk sluiten. Er komen minder nieuwe elektrische auto’s op de weg. En ook dat betekent minder potentiële klanten voor het Nederlandse bedrijf.

Het is nog te vroeg om te zeggen hoeveel impact dit gaat hebben op het financiële plaatje voor Fastned. Feit is dat de coronacrisis nog wel even voortduurt. Fastned neemt ook zelf de nodige maatregelen. Het overgrote deel van de medewerkers werkt vanuit huis. Het onderhoudsteam werkt in gedeelde teams om het laadnetwerk zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.

Foto: Mercedes EQC bij een Fastned-station via @basfransencarphotography