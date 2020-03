Novitec Esteso is Maserati Levante met een make-over

Hoe extreem wil je de Maserati Levante hebben? De Novitec Esteso zegt ja.

Wanneer je een Italiaanse auto combineert met Duitse tuning dan is dit het resultaat. Maak kennis met de Novitec Esteso. Een Maserati Levante zoals we die nog niet eerder hebben gezien. De SUV heeft een widebody gekregen, staat op 22-inch jetsers én komt met extra performance.

Novitec zegt voor alle beschikbare motorvarianten tuning te leveren. De topvariant is in dit geval de Levante Trofeo met zijn 3.8-liter twin-turbo V8. Normaal gesproken goed voor 580 pk. Novitec maakt er 624 pk en 820 Nm koppel van. Daarmee snelt de Trofeo in 3,8 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 309 km/u. In deze uitdossing doet de Novitec Esteso mee met grote jongens als de Lamborghini Urus en de Bentley Bentayga Speed.

De V6 van de Levante S levert dankzij Novitec 494 pk en 660 Nm koppel. De Levante diesel is goed voor 322 pk en 680 Nm koppel.

Je moet wel opletten in parkeergarages met een Novitec Esteso. Dankzij de widebody heeft de auto een breedte van 2,09 meter. Met een bizarre maat van 335/25 R 22 voor de achterbanden weet de tuner de boel goed op te vullen. De verlaging van 25 millimeter helpt daar zeker aan mee.

Het interieur is compleet naar eigen smaak aan te passen. De Novitec Esteso heeft bijvoorbeeld een volledig rood interieur. Dat kan ook blauw, paars of roze. U vraagt, Novitec draait. Of deze tuning voor de Maserati Levante een verbetering is? Dat is helemaal een jezelf.