Lezersvraag: Welke auto hadden je ouders toen je klein was?

Het is altijd leuk om te mijmeren over vroeger. Zo ook over de auto die je ouders hadden toen je klein was. En, ook niet onbelangrijk, heeft dat nog invloed gehad op jouw huidige autokeuze?

Soms is het heerlijk om ‘vroeger’ een beetje op te rakelen. Al is ‘vroeger’ voor sommigen hier aanwezig nog niet eens zo lang geleden. Maar feit blijft, het is voor de meeste mensen altijd fijn om na te denken over hoe het vroeger ging, toen je nog klein was.

Ook autoherinneringen gaan soms ver terug. Zo weet ik nog precies het kenteken van de nieuwe Opel Ascona 1.6 S van de vader van mijn vriendje Timo, dat was de LD-64-PK. Maar ook de kentekens van de auto’s van mijn ouders kan ik nog allemaal oprakelen.

Welke auto hadden je ouders vroeger?

Mijn vader en moeder hadden allebei een auto toen ik nog klein was. Begin jaren 80 was dat nog niet voor ieder huishouden gemeengoed, maar ik als kleine autoliefhebber had die luxe wel. En bovendien had ik de mazzel dat ik een vader had die -op zijn eigen manier- een enorme autogek was.

De eerste auto van mijn moeder die ik me kan herinneren was best een kek wagentje. Het betrof een gele Renault 17, die met de louvres over de achterste zijruiten. Later werd deze vervangen voor een kobaltblauwe Renault 15, het iets minder stoere broertje van de 17.

Mijn vader daarentegen had meer met grote auto’s. Hoe het reed leek hem niet uit te maken, als het maar groot was. En aangezien er in die tijd -op de Range Rover na- nog geen SUV’s waren, deed hij het met Amerikaanse slagschepen.

Pontiac, Chevrolet en Oldsmobile

Zoals gezegd reed mijn vader graag Amerikaanse sleeën, het liefst als stationcar, want dan waren ze nóg groter. De eerste auto die ik me van hem herinner was een Chevrolet Malibu uit 1978. Daarna kwam een Pontiac waarvan ik het type niet meer weet en zijn laatste auto was een Oldsmobile Custom Cruiser uit 1982, zoals op de headerfoto.

Die auto heeft hij gehad tot hij in 1986 plotseling en veel te jong overleed. Een blauwe met ‘woodie side panels’, zo fout, dat het weer goed werd. Als ik aan die wagen terugdenk, doe ik dat nog altijd met een enorme glimlach op het gezicht en als ik er sporadisch eentje zie staan, maakt mijn hart een vreugdesprongetje.

Huidige autokeuze

De subvraag was natuurlijk of de auto van je ouders van invloed is geweest op jouw huidige auto. In mijn geval was dat alleen met mijn eerste het geval, een Renault Clio RSi. Daarna niet, nooit meer Renault gehad en al helemaal geen Amerikaan. Die liefde slaat waarschijnlijk een generatie over.

Maar in een lezersvraag draait het niet om de auteur, maar om jou. We zijn razend benieuwd welke auto jouw ouders hadden toen je klein was. En natuurlijk ook of je daarvan iets terugziet in je huidige autokeuze.

Laat het ons weten!!