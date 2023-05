17-jarige rijdt bijna agent dood met BMW M3 [video]

Agent zijn is een gevaarlijk beroep, maar hier was het puur een gevalletje ‘op het verkeerde moment op de verkeerde plek’.

Als je als 17-jarige de kans krijgt om in een BMW M3 te rijden dan moet je dat vooral doen. Zeker als je in de VS woont en het is gewoon legaal. Het is misschien wél verstandig om het een beetje rustig aan te doen als onervaren bestuurder.

Dat was dus waar het mis ging. Een 17-jarige die in de Amerikaanse staat Virginia op pad was met een M3 was iets te enthousiast met het gaspedaal. Het resultaat: hij vloog keihard uit de bocht. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden stond op die plek uitgerekend een politieagent, die een auto had aangehouden.

Wat er precies gebeurde is perfect vastgelegd op de dashcam van de politieauto. Je ziet in de verte dat de BMW M3 veel te hard op de bocht afkomt, uitbreekt en achterwaarts uit de bocht vliegt.

De auto komt vervolgens met een rotgang op een BMW 7 Serie af, die geparkeerd staat op de vluchtstrook. Erger nog: naast de auto staat de eerdergenoemde politieagent. Deze weet ternauwernood te voorkomen dat hij geplet wordt tussen de 7 Serie en de vangrail. Hij wordt nog wel licht geschampt door de M3.

Uiteindelijk liepen de agent, de bestuurder van de M3, zijn twee passagiers en de bestuurder van de 7 Serie lichte verwondingen op. Die laatste is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is allemaal wonderbaarlijk goed afgelopen.