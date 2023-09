Ook vandaag blokkeert Extinction Rebellion de A12

Werkend Nederland kan mogelijk pijn ervaren op de A12 bij Den Haag vandaag.

De blokkades van de immer gezellige organisatie Extinction Rebellion Nederland vonden tot nu toe altijd in het weekend plaats. Dat men een stuk snelweg bezet is al enigszins krankzinnig te noemen. Maar in het weekend werd in elk geval niet werkend Nederland gehinderd. Is toch wat sympathieker dan blokkerende trekkers op snelwegen op een doordeweekse dag, nietwaar.

Het puntje sympathie dat Extinction Rebellion wellicht nog had onder een groep Nederlanders dreigt in het putje te verdwijnen. Afgelopen weekend riep de organisatie al op dagelijks te gaan te protesteren op de A12 in Den Haag. Zaterdag kwamen er duizenden mensen af op de demonstratie. Ook gisteren was er een blokkade. Vandaag zou dan die derde dag zijn van het protest. De groep protesteert tegen de ‘subsidie van fossiele brandstoffen’ door de Nederlandse overheid. Het zou om tientallen miljarden euro’s gaan.

Met een blokkade vandaag krijgt het verkeer voor het eerst op een doordeweekse dag te maken met demonstraties op de A12. Op het moment van schrijven is de snelweg nog gewoon open en zijn er geen demonstranten. De organisatie zegt echter over een uurtje, om 12:00 dus, te beginnen met de actie.

Kosten: 1 miljoen euro per dag

De politie staat op scherp in Den Haag om in te grijpen. De afgelopen dagen werd al opgetreden met onder andere een waterkanon. Dat in deze temperaturen meer als een lekkere douche wordt ontvangen dan als een straf. De politie kan dat aangename overigens zelf bijstellen naar ‘auw’ door de hardheid van de straal aan te passen.

Het kost de maatschappij in elk geval hoofdpijn én geld. Volgens Xander Simonis, voorzitter van politiebond ANPV, kost de inzet van de politie op de A12 maar liefst 1 miljoen euro per dag. Daarover bericht Omroep West in een liveblog. Bovendien gaat het ten koste van de veiligheid elders in het land. Agenten uit het hele land reizen naar Den Haag om ingezet te worden.

Zondag en vandaag

Hoeveel demonstranten vandaag daadwerkelijk voor problemen op de A12 gaan zorgen is nog maar de vraag. De opkomst was zondag al een stuk minder dan zaterdag. Volgens Omroep West waren er zondag slechts enkele honderden aanwezig op het stuk snelweg. Al na een uur waren de meeste demonstranten verwijderd van de A12. De oproep van Extinction Rebellion om elke dag de A12 te blokkeren straalt dan ook niet echt daadkracht uit. Maar we gaan het zien hoeveel enthousiastelingen vandaag neerstrijken op het warme asfalt..

Beeld: Google Maps