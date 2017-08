15-jarige voorziet zijn F12berlinetta van Louis Vuitton-livery

In other news..

Maak kennis met Rashed Belhasa. Een richkid uit -hoe kan het ook anders- Dubai met een interessante levensstijl. Zo bezit hij een collectie van 200.000 sneakers, heeft hij een eigen boerderij met exotische dieren en spendeert hij naar eigen zeggen 5.000 dollar per maand aan kleding.

Het ventje is nu al begonnen met een autocollectie. Zo heeft hij een Cadillac Escalade en een Ferrari F12berlinetta in het bezit. Op de openbare weg rijden is er voor Belhasa nog niet bij. In de Verenigde Arabische Emiraten mag je pas op je achttiende beginnen met rijlessen. Dat is balen.

De F12berlinetta kreeg de aparte wrap aangemeten omdat Louis Vuitton en Supreme zijn favoriete merken zijn. De Escalade van Belhasa werd al eerder voorzien van een Yeezy-wrap. Voor zover bekend zijn beide merken op geen enkele manier betrokken bij de actie van de 15-jarige. Vermoedelijk doet hij wat sommige dames doen met handtasjes van het Franse luxemerk: proberen de blits te maken.