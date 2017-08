Nog even over de betaalbaarste sportauto ter wereld..

Er zijn wat probleempjes.

Het was een droom van Tata. De voordeligste sportauto ter wereld op de markt brengen. Bij Mazda kunnen ze nu opgelucht adem halen, want de MX-5 hoeft geen concurrentie uit India te verwachten. De plannen om de Racemo op de markt te gaan brengen zijn stopgezet.

Het ding werd dit jaar gepresenteerd in Genève. Geïnteresseerden moeten geduld hebben, want hoge piefen bij Tata hebben besloten dat het feest voorlopig niet doorgaat. De auto zou niet interessant genoeg zijn en een te kleine markt gaan bedienen. Topmannen van het merk zeggen dat het beter is om te investeren in de commerciële autoverkoop.

De cijfers zien er momenteel niet rooskleurig uit bij Tata. Het is nu dus niet de juiste tijd om met een funmobiel te komen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Racemo te lanceren onder een nieuw submerk. Het project is nu bevroren en het is niet duidelijk wanneer Tata deze handschoen weer gaat oppakken.

Tata Motors zal bovendien niet aanwezig zijn op de Autosalon van Genève in 2018. Het is voor het eerst sinds 1998 dat Tata zal ontbreken. Volgend jaar zou de 20ste keer op rij zijn geweest. (via Autocar India)