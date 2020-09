16-jarig meisje verbreekt wereldrecord slalommen - Autoblog.nl

Niet op skeelers, maar in een auto welteverstaan.

Hard vooruit gaan is één ding, maar hard om de bocht gaan is een tweede. Bij Porsche weten ze als geen ander hoe ze een strak sturende auto moeten maken. Dat blijkt uit het feit dat het wereldrecord slalommen is verbroken in een Porsche.

Om precies te zijn was de auto in kwestie een Porsche 718 Boxster Spyder, die volledig standaard was. De Spyder is meer dan een Boxster met een andere dakconstructie: je kunt het zien als een dakloze GT4. Deze is dus uitstekend geschikt voor wat gooi- en smijtwerk.

Het opvallende is dat het wereldrecord niet verbroken is door een doorgewinterde coureur, maar door Chloe Chambers, een 16-jarig meisje. Onderschat haar echter niet: ondanks haar leeftijd heeft ze al aardig wat ervaring. Het Amerikaanse meisje, geboren in China, is namelijk al sinds haar zevende actief in de kartsport.

Om het officiële wereldrecord slalommen in een voertuig te verbreken moest Chloe zo snel mogelijk tussen 51 pylonen door rijden, die op zo’n 15 meter afstand stonden. Uiteraard was het daarbij de bedoeling dat alle pylonen (en de auto) aan het eind nog overeind stonden. Ze wist dit kunstje te klaren in een tijd van 47,45 seconden, genoeg voor een nieuw Guinness World Record.

Uiteraard is deze indrukwekkende prestatie ook vastgelegd op beeld. De video check je hieronder: