Dit is de Yellowbird volgens Manhart Performance - Autoblog.nl

Manhart heeft nog eens gekeken of er nog wat extra vermogen uit de Porsche 991 Turbo S te persen viel.

We hebben inmiddels de 992 Turbo (S) al te zien gekregen, maar Manhart is nog niet klaar met de vorige generatie. Dat is helemaal niet erg, want er zullen ongetwijfeld mensen zijn die de vorige generatie verkiezen boven de 992. Al was het alleen al vanwege financiële redenen.

Manhart is vooral bekend als BMW-tuner, maar pakt tegenwoordig ook links en rechts modellen van andere merken mee. Zo hadden ze eerder al de Porsche 991 Turbo S onder handen genomen. Dit resulteerde in de TR 700, met – jawel – 700 pk. Blijkbaar vonden ze echter dat er meer uit te halen viel. Ze doen het namelijk dunnetjes over.

Zodoende krijgen we nu de Manhart TR 850 voorgeschoteld. Deze heeft – je raadt het goed – 850 pk. Het koppel is opgeschroefd naar 1.090 Nm. Standaard moet de Turbo S het doen met een ‘schamele’ 580 pk en 700 Nm koppel.

Het effect op de prestaties blijft uiteraard niet uit. Manhart claimt een 0-100 tijd van 2,4 seconden. 200 km/u zou in 4,9 seconden aangetikt kunnen worden en vervolgens kun je het gaspedaal in blijven trappen tot ruim boven de 330 km/u. In combinatie met gele kleur doet dit denken aan de legendarische Yellowbird, die eind jaren ’80 alles en iedereen zoek reed. Dat was alleen een creatie van een andere Duits bedrijf.

Manhart heeft de vermogensupgrade voor elkaar gebokst via onder meer geoptimaliseerde turbochargers, een nieuwe intercooler en een nieuw uitlaatsysteem. Naast de hardware is ook er ook ‘gesleuteld’ aan de ECU. Het uitlaatsysteem zorgt niet alleen voor extra vermogen, maar uiteraard ook voor een argressievere sound. Dat kan geen kwaad, want standaard klinkt een Turbo S redelijk tam.

Het uiterlijk kon ook nog wel wat agressiever. De Porsche 991 Turbo S heeft daarom Manhart-velgen en striping gekregen. Ook is de bodemspeling gereduceerd tot 30 mm. De knalgele kleur helpt natuurlijk ook.

Rest alleen nog de vraag: wat kost zo’n Manhart Porsche 991 Turbo S? Voor de motorische tuning rekent Manhart €23.436,97. Daar kon je nog los zaken als het uitlaatsysteem en de velgen bij bestellen. Als je alles bestelt komt je uit op een totaalbedrag van €37.124,36.