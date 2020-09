Tesla gaat in Duitsland nieuwe versie Model Y bouwen - Autoblog.nl

De Model Y is nog niet eens in Nederland op de markt verschenen, maar Elon Musk heeft het al wel over een verbeterde versie.

De bouw van de eerste Europese Gigafactory is in volle gang in het pittoreske Grünheide. Reden genoeg voor Elon Musk om af te reizen naar Duitsland om hoogstpersoonlijk een kijkje te nemen en de pers te woord te staan.

Vooral dat laatste was interessant, want zoals gewoonlijk deelde hij weer wat smakelijke info. Dit keer over de Model Y, die in de Duitse fabriek van de band moet rollen. De Tesla-topman laat namelijk weten dat dit niet simpelweg om een kopie van de Model Y zal gaan.

Het zal namelijk gaan om een nieuwe versie van de Tesla Model Y. Daarbij moet je niet denken aan wat kleine upgrades hier en daar, maar aan een grondig herzien platform. Zoals Musk het omschrijft:

It’s actually a radical redesign of the core technology of building a car. Elon Reeve Musk

Grote veranderingen dus voor de Model Y. Wat dit precies inhoudt verklapt Elon nog niet. Daarvoor moeten nog even geduld hebben tot ‘Battery Day’. 22 september is de grote dag waarop Elon Musk de toekomstplannen van Tesla zal ontvouwen.

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, zo’n nieuwe versie van de Tesla Model Y, maar eerst moeten we maar eens de huidige versie van de Model Y zien te krijgen. Volgens de officiële website kunnen we rekenen op begin 2021. Het gaat nog wel iets langer duren voordat de Duitse Model Y’s er komen. Volgens de planning zullen eind volgend jaar de eerste Tesla’s van de band rollen onder de rook van Berlijn.