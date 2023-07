16-jarige dochter van Ken Block gaat racen in Extreme E

De meeste 16-jarigen moeten nog hun eerste rijles krijgen, maar Lia Block mag al haar kunsten gaan vertonen in de Extreme E.

Zo vader, zo dochter. Ken Block is er niet meer, maar hij heeft gelukkig wel zijn genen én zijn passie voor racen aan zijn dochter door kunnen geven. Die is niet bij de pakken neer gaan zitten na het verlies van haar vader. Zo reed ze vorige week nog Pikes Peak met de 1.400 pk sterke Porsche van Ken. En dat op haar zestiende.

Inmiddels is ze alweer klaar voor haar volgende avontuur. Extreme E maakt namelijk bekend dat Lia Block dit weekend haar debuut zal maken in deze raceklasse. Het seizoen is al begonnen, maar ze treed op als vervanger van Christine GZ bij het team van DJ Carl Cox.

Als je vergeten was wat Extreme E ook alweer was: in deze klasse wordt met elektrische off-roaders geracet op allerlei exotische locaties. Ieder team bestaat uit een mannelijke coureur en een vrouwelijke coureur, die elkaar afwisselen. In de Extreme E is er namelijk strikte gelijkheid tussen man en vrouw.

Lia Block wordt de teamgenoot van Timo Scheider, die in 2008 en 2009 het DTM-kampioenschap op zijn naam schreef. Om even het leeftijdsverschil aan te geven: Timo maakte zijn DTM-debuut zeven jaar voordat Lia geboren was. En nu vormen deze twee dus een onwaarschijnlijk duo.

Lia zal dit weekend voor het eerst in actie komen, tijdens de ‘Island X Prix’, die verreden zal worden in Sardinië. Ze begint overigens niet met de beste uitgangspositie, want haar team staat momenteel achtste in een kampioenschap met tien teams. Maar dat mag de pret niet drukken.