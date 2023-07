McLaren brengt chromen livery terug voor de Britse GP

McLaren gaat dit weekend de tegenstanders verblinden met een chromen livery.

McLaren is een van de meest succesvolle Formule 1-teams aller tijden. Dat is alleen niet te danken aan hun prestaties van de laatste jaren. Voor de echte successen moet je toch iets verder terug in het verleden van McLaren Racing.

Het laatste grote succes van McLaren was in 2008. In dat jaar pakte Ferrari weliswaar de constructeurstitel, maar het was Hamilton die met McLaren de rijderstitel pakte. En daar gaat het uiteindelijk om. Hij won met 1 punt voorsprong op Massa (die ironisch genoeg vindt dat hij bestolen is).

Voordat we afdwalen: McLaren reed in die periode met een chromen livery, met rode accenten. De hoofdsponsor was namelijk Vodafone. En nu komt het: dit chrome gaan ze weer terugbrengen tijdens de Britse GP dit weekend. Dit keer wel in combinatie met oranje, in plaats van rood, want Vodafone is geen sponsor meer.

Deze livery is niet alleen knipoog naar het verleden, maar vooral ook een knipoog naar de sponsor. Dat is toevallig Google Chrome. Met deze sponsor en het verleden van McLaren is deze chromen livery eigenlijk een no-brainer.

McLaren gaat dit weekend dus de aandacht op zich vestigen met deze ‘speciale’ livery. Het is te hopen voor ze dat ze daarbij niet al te beroerd presteren. Anders sta je als team alleen maar voor lul, zoals Mercedes tijdens de Duitse GP van 2019.

Credit headerfoto: tommartinphotos