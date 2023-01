De epische Ford RS200 van wijlen Ken Block is weer opgedoken

Deze Ford RS200 schijnt een van de persoonlijke favorieten te zijn geweest van Ken Block.

Het was vorige week dinsdag toch wel even schrikken bij het wakker worden: Ken Block was omgekomen bij een noodlottig ongeval met een sneeuwscooter. Nu is de kans op overlijden groter als je regelmatig riskante capriolen uithaalt, maar het was toch onverwacht. Één troost: Ken heeft wel een mooi nalatenschap achtergelaten.

Dit nalatenschap bestaat onder andere uit een reeks unieke auto’s. Deze auto’s van Ken Block hebben we vorige week al de revue laten passeren in artikel. Één daarvan is nu opgedoken bij Curated. Dit is misschien wel de gaafste van alle Ken Block-scheurijzers.

Het gaat om de Ford RS200. Van dit straatlegale rallykanon zijn er maar 200 gebouwd. Dit is een Evo, waar er zelfs maar 24 van zijn. Om die reden worden ze meestal ook standaard gelaten, maar Ken Block stond niet bekend als een originaliteitsfreak.

De Ford RS200 van Ken Block levert dan ook flink meer vermogen dan standaard. De 2,1 liter viercilinder is goed voor een slordige 700 pk. Dat is vrij veel voor een Ford uit de jaren ’80. We moeten er wel bij zeggen dat de rallyversies soms ook dergelijke vermogens hadden.

De RS200 is verder onder meer voorzien van een KW-schroefset, een speciale handrem en Recaro-kuipstoelen. Het mag duidelijk zijn dat de matzwarte kleur en de witte Rotiform-velgen ook niet uit de jaren ’80 dateren.

Ken Block deed de auto in maart 2021 van de hand en sindsdien is de auto van hot naar her gegaan. De RS200 verscheen afgelopen juli bij LBI Limited in Michigan, die meldde dat laatste eigenaar hem niet lang in zijn bezit had. De reden: hij had al een soortgelijke homologatiespecial en er moest plaatsgemaakt worden in zijn garage.

Degene die de auto bij LBI Limited kocht was er blijkbaar ook snel op uitgekeken, want de auto is nu wéér ergens anders opgedoken. Curated meldt trots dat zij de auto in hun showroom hebben staan, nadat de vorige eigenaar hem had ingeruild. We zijn heel benieuwd waar hij deze RS200 op inruilde, maar dat staat er helaas niet bij.

Ken Block’s RS200 staat nu dus in Miami te pronken bij Curated, al hebben ze de auto nog niet te koop staan op hun website. We weten dus ook niet wat ze er eventueel voor willen hebben. Één ding is zeker: met de dood van Ken Block is deze auto niet minder waard geworden.

Foto’s: Curated