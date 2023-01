Ken Block (55) overleden na ongeluk met sneeuwscooter

Door een noodlottig ongeval met een sneeuwscooter is rally- en stuntrijder Ken Block overleden.

Ken Block, bekend van onder meer de knotsgekke Gymkana stuntvideo’s, is niet langer onder ons. De coureur is door een incident in de Amerikaanse staat Utah om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde maandagmiddag 2 januari omstreeks 14:00 lokale tijd.

Block zat op zijn sneeuwscooter en was op dat moment bezig om van een steile helling te rijden. Door onbekende oorzaak verloor de Amerikaan de macht over het voertuig. De sneeuwscooter gleed onder hem vandaan, lanceerde de lucht in en kwam vervolgens bovenop Block terecht. Volgens TMZ was Block al overleden toen de hulpdiensten hem aantroffen.

De coureur maakte onderdeel uit van een grotere groep. Echter, op dat moment was hij alleen met zijn sneeuwscooter. Hoonigan, het team van Ken Block, heeft een statement uitgebracht. Het team rouwt om het verlies en omschrijft de rallyrijder als een visionair, pioneer en een icoon, maar belangrijker: een vader en man.

Jarenlang was Ken Block het gezicht van Ford Performance in combinatie met zijn stunts. In 2021 maakte Block de overstap naar Audi. Eind 2021 was daar dan ook de eerste auto aan de hand van het partnerschap met de Audi S1 e-tron Quattro Hoonitron.

Ken Block laat een vrouw en drie kinderen achter. Zijn 16-jarige dochter Lia is ook steeds vaker te zien in de Hoonigan video’s en lijkt uit hetzelfde hout gesneden als haar vader. Het verlies zal ongelofelijk zwaar vallen voor de familie en het Hoonigan team.