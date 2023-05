16-jarige Lia Block scheurt in 1.400 pk Porsche van vader Ken

Ter ere van Ken Block rijdt dochter Lia de 1.400 pk Porsche 911 op Pikes Peak.

Deze Porsche, ook wel bekend als de Hoonipigasus, was één van de laatste grote autoprojecten van stuntrijder Ken Block. De Amerikaan kwam eerder dit jaar om het leven bij een ongeluk met een sneeuwscooter. Het bouwen van deze Porsche had maar één doel: een record rijden op Pikes Peak.

Helaas kwam het nooit tot dit moment. Dat betekent niet dat de Hoonipigasus staat te verstoffen. Sterker nog, de 16-jarige Lia Block wil in de huid van haar vader kruipen door achter het stuur plaats te nemen van het 1.400 pk sterke monster. Ze zal zelf de 1.400 pk sterke Porsche 911 de heuvel opjagen. Dat heeft Block bekendgemaakt op Instagram.

Een kleine kanttekening is op zijn plaats. Lia Block is nog maar 16 en Pikes Peak is een enorm uitdagende en ook gevaarlijke heuvelklim. Hoewel de dochter van Ken Block echt wel veel ervaring heeft met razendsnelle auto’s, is ze niet van plan om er een record mee te gaan rijden.

De heuvelklim van Lia Block in de Porsche Hoonipigasus is dan ook meer een tribute aan haar vader. Er zal vanuit de organisatie van Pikes Peak geen tijd worden bijgehouden. Kortom, ze mag er zolang over doen als ze zelf wil. Al zal Lia kennende echt wel het rechterpedaal diep ingetrapt gaan worden.

Lia rijdt de heuvelklim over een maand. Het team van Hoonigan is natuurlijk van de partij en het gaat ongetwijfeld mooie beelden opleveren.