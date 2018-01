17-jarige legde een kei op de weg…

De jongen is na meer dan een half jaar gevonden.

De politie heeft in het onderzoek naar een ernstig ongeval in Schijndel vandaag eindelijk de dader weten te bespeuren. De rechercheurs wisten na intensief speurwerk deze dader te identificeren, waarna ze de 17-jarige Schijndelse verdachte vanochtend bij zijn huis hebben aangehouden.

Het ongeluk, dat in de nacht van 23 op 24 juni plaatsvond, werd veroorzaakt door een forse kei op de weg. Rond kwart voor vier ’s nachts reed hier een zwangere vrouw overheen, waardoor haar band explodeerde en ze tegen een nabije boom aanreed. Het slachtoffer zat bekneld in haar auto en werd zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vervolgens een week heeft gevochten tegen de dood. Na een tweetal operaties heeft de vrouw er een incomplete dwarslaesie aan overgehouden. Er wordt getwijfeld of ze ooit nog zal lopen.

De aangehouden jongeman wordt ervan verdacht doelbewust mee te hebben geholpen aan het plaatsen van de kei. Na maanden van grootschalig onderzoek en zelfs een vermelding in Opsporing Verzocht, heeft de politie hem nu eindelijk weten te vinden. De jongen is meegenomen naar het bureau op verdenking van poging tot doodslag. Verder onderzoek volgt.