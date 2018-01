Politie approprieert 8 voertuigen in Helmond, doet hilarische vondst

Stereotypes zijn weer bevestigd in het immer gezellige Broabant.

In het kader van de immer durende strijd tegen de vermenging van de bovenwereld met de onderwereld in het ondernemende Brabant, heeft de politie weer een slag geslagen. Een garagebedrijf aan de Binnendijk alsmede twee huizen in de wijk ’t Haagje werden binnengevallen op verdenking van witwaspraktijken.

De buit bestond uit acht voertuigen, waaronder bovenstaande groene swekkerscooter, een jetski, een Volkswagen Polo (rijtest), een motor en een bootje. In de twee huizen werden geïmproviseerde cafees aangetroffen, waarvan de autoriteiten nu onderzoeken of ze illegaal gerund werden.

Tot zover eigenlijk een vrij standaard gevalletje Broabant dus, maar het hele verhaal kent nog een mooi staartje. Tijdens de noeste arbeid stuitte de politie namelijk geheel per toeval op een hennepkwekerij náást het verdachte garagebedrijf. De kwekerij bestond uit zo’n 400 planten en stond volgens een woordvoerder nog totaal niet op de radar van de lange arm. Geen wonder dat Guus Meeuwis de mooiste provincie van het land bezong met de tekst ‘want daar brandt nog licht’.

Image-Credit: Politie Oost-Brabant via Twitter