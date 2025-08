17 pk en toch een GLIMLACH in de FIAT 500L van Dave #MijnAuto

Stap in voor een ritje nostalgie met deze Mijn Auto. Met in de hoofdrol een charmante Fiat 500 L uit 1971!

In deze video neemt Dave ons mee op een ontspannen rit en vertelt hij vol passie over zijn liefde voor deze Italiaanse klassieker.

Slechts 17 pk, een gewicht van 675 kg en een interieur dat niet bepaald geschikt is voor mensen van 1,97 meter, is deze Fiat allesbehalve praktisch. Maar dat maakt allemaal niet uit in deze heerlijke aflevering van Mijn Auto.

