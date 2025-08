Feest aan de pomp, benzineprijs kan nog lager!

Ja daar kan je niet tegen zijn natuurlijk. Lagere benzineprijzen in het verschiet, hoezee.

Zo graag als een weerman het heeft over het weer, zo graag hebben wij het over de benzineprijzen. Als je ziet dat de prijs voor een litertje peut weer gezakt is krijg je toch een kleine glimlach op je bakkes. “Want het leven is al duur genoeg”.

Op dit moment is de benzineprijs al zakkende, maar de komende periode kan de prijs nog verder omlaag. Daarover schrijft de Telegraaf, dus dan is het waar. De oliestaten van OPEC+ hebben namelijk aangekondigd om de productie binnenkort verder op te voeren. Dat betekent een dalende olieprijs en voor ons betekent dat lagere benzineprijzen aan de pomp.

Vanaf september draait het oliekartel OPEC+ de kraan verder open met een verhoging van 547.000 vaten per dag. Eerder deze zomer werd de productie al met 548.000 vaten per dag verhoogd.

Spring niet gelijk een gat in de lucht. Uiteindelijk gaat het om centen. Een volle tank benzine is daarmee enkele euro’s goedkoper. Maar hey, dat is toch weer een ‘gratis’ McFlurry. Dat nemen ze je niet af.

Het afgelopen halfjaar is de prijs van benzine al ruim 5 cent per liter gedaald. Daar komt een verwachte daling in september nog eens bovenop. Kortom, het is straks een stuk gunstiger tanken dan in januari van dit jaar.

De olieprijs is dit jaar al met meer dan 10 procent gezakt. Daarnaast is de Amerikaanse dollar bijna 12 procent in waarde gedaald ten opzichte van de euro, daardoor krijgen wij Europeanen ineens meer waar voor ons geld bij de inkoop van olie.

De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland ligt momenteel op 2,13 euro. Langs de snelwegen kun je dit soort prijzen verwachten, maar elders is het gewoon tanken voor minder dan twee euro natuurlijk. Tenzij je premium 98 in je dorstige bolide mikt, dan is het nog wel vaak boven de twee euro per liter.

Accijnskorting

Toch is het feest aan de pomp waarschijnlijk van korte duur. De accijnskorting die in 2022 werd ingevoerd vanwege de extreem hoge prijzen wordt in 2026 waarschijnlijk weer teruggedraaid. Althans, de regering heeft er nog niets over gezegd en over een maand is het Prinsjesdag. Dat betekent: 17 cent per liter er weer bij. Auw.

Kortom. Nu even genieten van het feit dat je wat minder aan de pomp kwijt bent in vergelijking met een aantal maanden geleden door lagere benzineprijzen. Maar besef dat tanken in 2026 zomaar best pijn kan gaan doen.