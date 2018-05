18 eigenaren halen tegelijkertijd nieuwe BMW i8 Roadster op

Dat moet een gezellige boel zijn geweest.

Wie een gloednieuwe BMW koopt kan ervoor kiezen om deze bij de lokale dealer af te halen, maar tegen een meerprijs kun je ook naar München rijden en de bolide ophalen wanneer deze de fabriek verlaat.

BMW heeft hier een speciaal programma voor en de auto zal in een ruimte in BMW Welt worden klaargezet voor de klant. Er vinden wekelijks tientallen leveringen op deze manier plaats. Deze week was er echter sprake van een extra bijzondere levering.

De eerste i8 Roadsters waren namelijk klaar voor de klanten. Het gaat om de eerste 18 stuks die van de band rolden bij BMW. Ze zijn bestemd voor leden van de BMW i8 Club (ja, die bestaat blijkbaar). De eerste 200 geproduceerde i8 Roadsters betreft de zogenaamde First Edition. De geleverde exemplaren zijn nóg bijzonderder, want ze hebben een badge in het interieur met bewijs dat de eerste 18 exemplaren bij elkaar horen. Een soort speciale editie in een speciale editie. Yo dawg.

De club ging meteen met de auto’s op tour. Vanuit München is de groep vertrokken richting het Comomeer in Italië voor het Concorso d’Eleganza dat dit weekend zal plaatsvinden. De eigenaren van de eerste geleverde i8 Roadsters komen uit Duitsland, Zwitserland, België en Singapore.