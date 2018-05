‘Brusselse dieselauto binnenkort zesmaal zwaarder belast dan benzine’

*zucht*

Jij dacht het weekend in te kunnen duiken zonder een laatste bericht over de huidige, dramatische domper genaamd diesel? Vergeet het maar! De zelfontbrander is de automobiele zondebok van het moment. Nu er wereldwijd steeds meer actie wordt ondernomen om het leven der dieselrijders zo zuur mogelijk te maken, regent het praktisch iedere dag slecht nieuws. Ditmaal is Brussel het gesprek van de dag.

Dit heeft alles te maken met een rapport dat het Belgische La Libre in handen heeft gekregen. Het gaat om een eindrapport van de experts die de hervorming van de autobelasting in het Brussels gewest moeten uitwerken. In het rapport, dat meer dan honderd pagina’s lang is, staat onder meer dat de huidige berekeningsmethodes voor de belastingen herzien moeten worden. De experts willen daarnaast dat de volgende methode zich moet baseren op de Europese normen, het soort brandstof en de CO2-uitstoot.

In absolute getallen klinkt het tientallen malen heftiger. Dieselauto’s die voldoen aan de laatste Euro 6-normen krijgen jaarlijks met een verkeersbelasting van om en nabij de 300 euro te maken. In vergelijking met benzineauto’s die onder dezelfde norm vallen, is dit zesmaal zoveel. Dergelijke benzineauto’s zouden slechts rond de 50 euro hoeven te betalen. Overigens komt er per extra overschreden gram één euro bij.