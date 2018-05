800+ pk AMG GT R geniet van Rotterdamse zonsondergang

Brute power naar een nieuw niveau.

Tuners brengen pretpakketjes vaak in stapjes op de markt. Wanneer een programma op de markt is gebracht, gaan de ontwikkelingen in eigen huis verder om te kijken in hoeverre de boel nog verder verbeterd kan worden.

Zo ook bij Renntech, die een nieuwe setup heeft voor de Mercedes-AMG GT R. Met het nieuwste pakket van de tuner levert de gemene Merc 825 pk. Het koppel varieert van 730 Nm tot en met 850 Nm. Het resultaat werd bereikt door te spelen met de ECU, een andere downpipe, een blow-off valve, een nieuwe luchtfilter en een stevigere turbo. Om de boel heel te houden heeft Renntech tevens de versnellingsbak verstevigd.

De AMG GT R R825, zoals het model heet, beleefde zijn debuut op Top Marques in Monaco. Vermoedelijk om de techniek te testen en om de aandacht te werpen op de auto, toert Renntech door Europa met de Mercedes-AMG. Ze deden onder meer Rotterdam aan.

Naast motorische tuning, kreeg de auto enkele wijzigingen op aerodynamisch gebied en rolt de GT R op voor Renntech ontwikkelde schoenen van Vossen. Wellicht dat ze bij terugkomst in de Europese thuisbasis in Meuspath denken dat het nog wat gekker kan. The sky is the limit.