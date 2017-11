De BMW i8 Roadster is live en hybride

Voor de gelegenheid krijgt ook de gesloten variant een opfrisbeurt.

Al sinds een seconde of twee na de Big Bang weten we dat er van de BMW i8 ook een open variant op de markt zou verschijnen. Het heeft om een of andere reden jaren geduurd, maar in Los Angeles zal dan toch eindelijk de productieversie van de hybride cabrio te bewonderen zijn. Zijn coupé-broeder zal met hernieuwd elan in Detroit te zien zijn in januari, alvorens de marktintroductie volgt in mei 2018.

De facelift op zich lijkt overigens zo minimaal te zijn dat we het er amper over zouden kunnen hebben. Het is eigenlijk meer een ‘update’ zoals BMW die wel vaker doorvoert op haar modellen dan een echte facelift, want van een gelifte snoet valt niet te spreken. Wel is het infotainment-systeem op punt gezet en kan je nu opteren voor nog meer sustainable materiaal in het interieur.

Onderhuids veranderd er wel wat substantieels, hoewel je qua specs niet kan spreken van een enorme verbetering. Toch heeft de i8 vanaf nu een andere accu, met iets meer capaciteit en een hogere maximale poweroutput. Het grootste verschil is dat je hiermee nu een grotere puur elektrische actieradius hebt van 53 respectevielijk 55 kilometer voor de Roadster en de coupé.

Dan nog even de kernpunten van de cabrio: het ding heeft een stoffen kap en weegt volgens BMW ongeveer 60 kilo meer dan de coupé. Op de schouders en de achterkant zitten speciale ‘Roadster’ badges opdat je niet vergeet dat het dak eraf kan. Maar gaat het dak ook bij jouw eraf bij het zien van deze foto’s?