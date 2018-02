Dit gaat de BMW i8 Roadster in Nederland kosten

De dakloze hybride heeft een prijskaartje.

BMW heeft de prijzen bekendgemaakt van de opgefriste i8 Coupé en de nieuwe i8 Roadster. Vanwege het feit dat het hier om hybrides gaat hebben we niet te maken met een gigantische BPM-bom vanuit Den Haag.

De vernieuwde i8 Coupé is er vanaf 146.995 euro (1.614 euro BPM) en de i8 Roadster kost 163.995 euro (1.962 euro BPM). Met deze prijzen is de BMW i8 de voordeligste Coupé en Roadster met vleugeldeuren. Open de deuren en je krijgt het Lambo-effect voor de helft van de prijs. Tof doen met vleugeldeuren kan echter nog een stukje voordeliger. De goedkoopste Tesla Model X kost een ton.

De nieuwe BMW i8 Roadster is er tevens als gelimiteerde First Edition. Van deze variant worden 200 stuks gebouwd. Vijf exemplaren komen naar Nederland. De First Edition heeft een meerprijs van 17.000 euro. Daar krijg je wel een aantal zaken voor terug, zoals BMW Laserlicht, interieurlijsten van carbon en een Harman Kardon HiFi Systeem. De BMW i8 Roadster First Edition is te herkennen aan mat zwarte wielen (meh), mat zwarte accenten (meh) en een First Edition baaaadge.