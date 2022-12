17-jarige rijdt 100 km/u te hard in Mustang met slechte remmen

Met een Mustang moet je altijd oppassen, maar zeker als de remmen niet in orde zijn.

Ouderen kunnen een gevaar op de weg zijn, maar jongeren kunnen er soms ook wat van. Zo richtte een 15-jarige joyrider eerder deze maand in Friesland nog een ravage aan, toen hij op pad ging met de Audi A7 van zijn ouders. Daarbij viel ook een zwaargewonde te betreuren.

Een 17-jarige Amerikaan vertoonde vorige week ook rijgedrag dat als roekeloos bestempeld kan worden. Op die leeftijd mag je in de States gewoon autorijden, maar dan moet je natuurlijk wel de verkeersregels eerbiedigen.

Dat deed deze jongeman dus niet. Hij werd gesnapt door de politie toen hij met een gangetje van 173 km/u over een 60-weg reed in een Ford Mustang. De politieagent zette meteen de achtervolging in, maar kon hem niet bijhouden. De Mustang-rijder voerde ook nog een gevaarlijke manoeuvre uit door in te halen in een bocht.

De politieagent attendeerde daarop zijn collega’s, die de jongeman verderop aanhielden. Tot overmaat van ramp bleek dat het kenteken van de auto niet meer geldig was en dat de remmen niet in orde waren.

De 17-jarige Mustang-bestuurder is nu in ieder geval zwaar de sjaak, want de politie heeft op deze manier een aardige waslijst aan overtredingen verzameld. Hij mag in februari zijn rijgedrag gaan verantwoorden voor de rechter.

Bron: Office of Stafford County Sherrif