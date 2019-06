18-jarige onder invloed knalt met Lambo op twee auto’s

Dit gebeurde niet in Volendam, nee.

Het zijn van die verhalen waarvan je denkt dat het alleen in de Verenigde Staten kan gebeuren. Dit is er weer één. Een 18-jarige jongeman reed een witte Lamborghini Gallardo LP560-4 in de prak op een kruispunt in Fresno, Californië. De Gallardo knalde op twee auto’s, één van de inzittenden van de andere auto’s werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat dat betreft trekt de Gallardo de laatste tijd interessant volk aan. Ook in Nederland is de Lamborghini geliefd in bepaalde kringen.

De bestuurder bleek onder invloed. De politie trof tevens een geladen pistool aan in de supercar. De crimineel heeft met meerdere aanklachten te maken. Onder andere rijden onder invloed, onrechtmatig bezit van een vuurwapen en het veroorzaken van letsel.

Na een check bleek er al een arrestatiebevel uit te staan voor de 18-jarige brokkenmaker. In 2017 werd de crimineel opgepakt voor het in bezit hebben van 14 kg marihuana en drie vuurwapens. Al met al een jongeman met een verleden dus. De 18-jarige raakte ook zelf gewond bij de aanrijding. In het ziekenhuis zal de jongen opgelapt worden voor zijn verwondingen, daarna draagt men hem over aan de politie. (via ABC 30 Action News)