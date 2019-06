Automobilist raast met 229 km/u langs politie over de A2

De politie werd verrast door deze overtreder.

Ook ’s nachts ligt oom agent niet op één oor. Op de A2 bij Breukelen waren afgelopen nacht werkzaamheden. De politie was aanwezig bij deze werkzaamheden om voorbij rijdende automobilisten te controleren op snelheid. Er zijn de afgelopen jaren nogal wat klachten dat bestuurders soms met hoge snelheid langs wegwerkzaamheden rijden, dus het is logisch dat de politie op dit soort zaken wat vaker controleert. Agenten hebben afgelopen nacht twee bekeuringen geschreven voor een te hoge snelheid en voor het inhalen over de vluchtstrook.

Op de tegenovergestelde rijbaan waren geen werkzaamheden gaande. Wel controleerde de politie ook aan deze kant op de snelheid. Dat had kassa kunnen zijn, want er kwam één automobilist met een wel heel hoge snelheid voorbij. De auto werd gelaserd met een snelheid van 229 km/u.

De politie had echter geen auto of motor paraat aan de andere kant van de weg om de achtervolging in te zetten. Door de hoge snelheid kon ook het kenteken niet genoteerd worden. In principe gaat de bestuurder vrijuit, al er is ook trajectcontrole in dat gebied. Als de automobilist overal zo hard reed, kan hij alsnog een boete verwachten, zo laat Politie Midden-Nederland tegenover Autoblog.nl weten.

Met alleen een lasergun moet de politie de overtreder daadwerkelijk staande houden om een boete te kunnen uitschrijven. Er was in dit geval geen foto- of videoregistratie aanwezig en alleen een lasergun registreert geen kenteken. Omdat de automobilist meer dan 50 km/u te hard reed zou hij naast een flinke geldboete ook zijn rijbewijs moeten inleveren. Mocht de bestuurder alsnog betrapt worden door een trajectcontrole, dan is er alleen sprake van een geldboete en niet van een invordering. Om een rijbewijs in te vorderen is een staandehouding nodig.

Fotocredit: Politie Stichtse Vecht via Facebook