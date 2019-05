Haal nu een oude bekende Gallardo op bij Domeinen

Wat is het ook heerlijk om andermans spul te kopen.

We kennen allemaal die filmpjes uit tweede- of derdewereldlanden waar corrupte rijken worden aangepakt: als hun auto wordt ingevorderd, gaat hij de shredder in. Trouwens, we zeggen ‘achtergestelde’ landen, ook in Engeland vinden wel eens dergelijke pijnlijke taferelen plaats, zoals deze hieronder. Kijken op eigen risico.

In Nederland zijn wij fan van de tweede kans. Hét voorbeeld daarvan is onze Domeinen Roerende Zaken. Mocht er reden zijn om je goederen in te voeren, zoals auto’s, dan komen die binnen de kortste keren te zien op de site van Domeinen. Omdat wij bij Autoblog vaak artikelen schrijven over deze inbeslagnames, kun je vaak op de voet volgen wanneer de wagens te koop zijn. Zo kun je afwachten wat de buit is en zelf bieden op de auto. Een hoop gave modellen passeren de revue, voor relatief goede prijzen.

Het was daarom wachten totdat een recente inbeslagname bij Domeinen verscheen. Nu is het tijd: de paarse Lamborghini Gallardo staat te koop. In februari werd de auto onderschept in Gorinchem, nadat bleek dat deze auto gekocht is door een man die niet als werkend ingeschreven staat. Tijdens een inval bleek het dat hij zijn inkomsten uit plantjes haalt. Niet handig, dus de politie legde beslag op zijn bolides. Een zwarte BMW 7 Serie moest het ontgelden, evenals dus de paarse Gallardo.

Mensen knappen wel eens af op een elf jaar oude auto met een gloednieuw importkenteken. Deze Lambo lijkt daar echter geen last van te hebben. De kleur, duidelijk aangebracht met een wrap, ziet er prima uit. Oké, de wrap rondom de sjonnie-achtige zwarte achterlichten, die doen vermoeden dat het een nieuwere LP560-4 betreft, dat had niet gehoeven. Het interieur, wit met een ruitjespatroon, ziet er wel nog fris en fruitig uit. Met een kilometerstand van 25.128 km is dat ook helemaal niet zo gek. In dat interieur zien we een kentekensticker, want er zit geen houder voor een volwaardige GAIK-plaat. Bij Domeinen zul je men niet vol lof horen over het gedoogbeleid rondom deze stickers, maar vooruit. Voor een auto van iemand die niet eerlijk aan zijn geld is gekomen, is het een goed uitziende wagen.

We hebben helaas geen indicatie van wat de Gallardo moet gaan opleveren. Een bod doen kan altijd, dat doe je hier.

Met dank aan iedereen voor de tips!