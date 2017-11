BMW M4 CS: rijtest en video

Meer pk’s, meer carbon, een ruigere onderstelafstemming, minder kilogrammen. What’s not to like?

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Inmiddels is het aantal varianten van de M4 wel wat verwarrend. Boven de reguliere M4 (rijtest) zit de M4 met Competition Pack, deze CS komt daar weer net boven. Met ieder stapje op de trede wordt de M4 weer meer hardcore en ziet BWM je nog vaker op een circuit rijden en wellicht wat minder op de normale weg. Als je een extreem goede relatie met je BMW dealer of importeur hebt, dan had je wellicht een gelimiteerde en nog meer hardcore M4 GTS kunnen scoren. Deze kan dan stof happen in de kelder als “collectors item”.

Je ziet het eraan af

Vooral de neus is een stuk agressiever met de carbon splitter en motorkap met grote ventilatieopening. Het is zeker niet zo dat een reguliere M4 een muurbloempje is, maar naast de CS verbleekt die wel. Een spoiler op de achterklep, de sportuitlaat en andere velgen maken het plaatje af.

Dat uiterlijk bevalt me wel, maar echt enthousiast word ik van het interieur. Uiteraard ging BMW voor gewichtsbesparing, zo is ook de motorkap van carbon fiber reinforced plastic (CFRP) en dat scheelt zo’n 25% aan kilogrammen. Het is allemaal net zo nuttig als die carbon racefietsframes voor de spandex brigade met een toefje overgewicht, maar ook hier geldt: voor de hobby is het wel leuk.

Bij het instappen vallen direct de portierbekleding van natuurvezels op. Kaartenvakken zitten er niet bij en de handgreep is vervangen door een lusje. Meer dan enkele honderden grammen kan het bijna niet schelen, maar het geeft wel de goede sfeer. Bij BMW geen flauwigheid met het achterwege laten van navigatie en airco, klanten willen dat uiteindelijk toch gewoon hebben. Wel moest de gescheiden climate control het veld ruimen voor de eenvoudigere airco met maar één temperatuurzone. De uitstroom openingen voor de achterpassagiers verdwenen ook en en passant werd de middenconsole lichter gemaakt. De armsteun, het opbergvak en alle aansluitmogelijkheden verdwenen, gelukkig mocht er nog één USB aansluiting blijven. Het is afzien zonder echt afzien, er is minder luxe, maar zonder dat je er echt nadeel van ondervindt. Zie de M4 CS als een loft, het is allemaal wat ruiger, maar dat is juist wat de sfeer maakt.

Onderstel van de Competition Pack

Jullie hebben onthouden dat dat het grote verschil maakt met de reguliere M4/M3 en dat een musthave optie is om bij te bestellen. Kortere veren, straffe dempers en gewijzigde stabilisatorstangen maken het tot het onderstel wat de M4 vanaf het begin al verdiende.

De kers op de appelmoes zijn de lichtmetalen wielen in “DTM-design”, aan de voorzijde 9×19 inch groot en achter 10×20 inch. Inderdaad een maatje groter voor de achteras, best bijzonder. Standaard monteert men de Dubai variant van de vierseizoenen banden: Michelin Pilot Sport Cup 2 in de maten 265/35 R 19 vóór en 285/30 R20 achter. Er is mee te rijden tijdens Nederlandse herfst, maar leuk is dat niet. De semislicks hebben wat warmte in de band nodig om lekker te plakken en dat valt niet bepaald mee op de openbare weg als het geen 20 graden is. Kortom, tractie was een klein probleem. En bij “klein” bedoel ik dan dat bij nat weer bij half gas in de derde versnelling de M4 CS ook nog wielspin genereert en met ESP in M Dynamic mode de inzittenden van de weg af probeert te krijgen. Vergelijk het met het lopen met leren zolen op sneeuw of ijs. Het ene moment sta je nog en op het andere moment lig je op je snufferd. De grens tussen grip en (heel veel) slip is erg klein bij koud weer, maar gelukkig mag je ook voor de Michelin Pilot Super Sports kiezen waarmee iets beter in de herfst te rijden is.

Extra power

En weer krijgt de M4 een hele bescheiden powerupgrade. Om het rijtje maar even af te gaan, de standaard M4 heeft 431 pk, met Competition Pack is het 450 pk en de CS krijgt er 460 stuks. Een plus van maar liefst 10 pk, kom daar maar eens om. Het koppel stijgt dan wel weer met 50 Nm naar 600 Nm, zodat je nog sneller wielspin kan genereren op de semislicks.

Het leidt wel tot fijne prestatiecijfers. De M4 CS is er alleen met DCT bak met dubbele koppeling en sprint daarmee in 3,9 seconden naar de 100. De begrenzer is bij de CS opgehoogd naar 280 km/u, maar die snelheid zet je niet snel op de klok. Het zal de extra downforce zijn van de splitter voor en spoilertje op de achterklep die maakt dat boven de 250 km/u de M4 CS serieus moeite heeft met de luchtweerstand.

Extra kleur en lichtjes

Volledig onzinnig zijn de verlichte M logo’s in de lichtgewicht sportstoelen. Ook zonder dat kleine LEDje heb ik nog nooit moeite gehad om in het donker in een auto te stappen, maar het ziet er wel weer grappig uit. Ook leuk zijn de OLED (Organic Light Emitting Diode) achterlichten die rechtstreeks zijn overgenomen van de M4 GTS en er echt bloedgeil uit zien.

De keuze in carrosseriekleuren is beperkt, naast de speciale kleuren San Marino blauw metallic en Lime Rock grijs metallic is er de keuze uit Alpine wit en Sapphire zwart metallic. Als daar niets van je gading bij zit, zal je moeten uitwijken naar een M4 met Competition Pack.

Prijs en conclusie

Een kleine 30 pk extra voor een meerprijs van 35 mille is geen goede deal, maar gelukkig is de M4 CS meer dan alleen een iets sterkere M4. De prijs van € 147.309 is misschien stevig, maar de CS stuurt echt beter, klinkt ruiger, gaat harder en smoelt beter dan een standaard M4. Alleen die banden even wisselen voor normaler rubber, maar dan is de M4 CS zonder gelijke. Letterlijk overigens, want noch Lexus, noch Audi, noch Mercedes-AMG biedt op dit moment een hardcore vierzitter aan. Daarmee vormt de M4 CS (en vierdeurs kompaan M3) nu letterlijk een uniek aanbod. Bekijk onze video op ABHD!