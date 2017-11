Mercedes onthult interieur van de nieuwe A-klasse

Dat ziet er niet verkeerd uit.

In aanloop naar de onthulling van de nieuwe A-klasse, heeft Mercedes eerst het interieur aan de wereld gepresenteerd. Lekker belangrijk zou je misschien denken. Wel, de Duitsers in Stuttgart hebben er serieus werk van gemaakt. Ziet dit er immers uit als een instapper?

De nieuwe A-klasse neemt afscheid van de analoge klokken. In plaats daarvan komen er twee grote schermen naast elkaar. Dit kennen we natuurlijk al van de S-klasse (rijtest) en de E-klasse (rijtest). Het is echter opvallend te noemen dat Mercedes deze vorm van luxe naar een auto in dit segment brengt. Wees niet bang: de twee displays zijn standaard en worden geen dure optie.

Ook nieuw is de LED-verlichting verwerkt in het dashboard en ventilatierooster. Een foefje dat bij een merk als Mercedes past. Sommigen zullen dit ongetwijfeld bestempelen als kerstverlichting. Ik kan het wel waarderen. De knoppen, het stuur, de materialen en de algehele vormgeving van het interieur lijkt sterk op de grotere broers van de A-klasse.

Volgens Mercedes biedt het nieuwe interieurontwerp meer ruimte in vergelijking met het het interieur in het huidige model. Zo is er 370 liter bagageruimte. Dat is 29 liter meer. Daarnaast hebben passagiers voorin 7 mm meer hoofdruimte, achter is dat 8 mm.

De nieuwe Mercedes A-klasse komt begin volgend jaar naar Nederland.