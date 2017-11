Nederlandse gemeentes bestellen vaak stinkdiesels

Smeerlappen zijn het.

Terwijl de gewone burger krom ligt voor CO2-taksen en geweerd wordt uit allerlei milieuzones, kachelen de meeste gemeentes gewoon lekker door op diesel. Dit komt althans naar voren in onderzoek van Natuur & Milieu. De hippies keken naar de criteria die de Nederlandse gemeentes hanteren bij aanbestedingen voor eigen wagens en taxibusjes voor bijvoorbeeld scholieren, zieken en ouderen.

Wat blijkt: ondanks dat de Nederlandse gemeentes toegezegd hadden om al in 2015 te streven naar honderd procent duurzame inkoop, stelt slechts 24 procent van de gemeentes überhaupt eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid bij aanbestedingen. Raar genoeg vereisen sommige gemeentes wel dat auto’s voorzien zijn van een DSG-versnellingsbak. Oh nee, das war einmahl.

Enfin, over het algemeen krijgt simpelweg de partij die de laagste prijs kan bieden de order. Wie had dat gedacht: gemeentes zijn kennelijk net als gewone Nederlanders. In het geval van onze regionale overheden komt dat er vaak op neer dat de auto’s en busjes die betrokken worden lopen op satansap. Dat kan met al die schadelijke uitstoot die oliestokers met zich meebrengen niet de bedoeling zijn! Enkele gemeentes doen het volgen Natuur & Milieu wel goed. Utrecht, Groningen/ Haren, Leeuwarden, Amsterdam, Bronckhorst en Uden geven het ‘goede voorbeeld’. Daar betaal je dus teveel belasting voor hybrides en CNG-waggies et cetera.

Als je interesse hebt en/of wil controleren of Ome Jaapiyo het hele plaatje wel fair and balanced weergeeft (uiteraard), kan je het volledige onderzoek HIER lezen.

Image-Credit: VVD Rhenen via Twitter