19-jarige zet Porsche 911 in de sloot door gladheid

Het is glibberend en glijden sinds gisteravond, met helaas een afloop in de sloot voor deze Porsche 911.

Niet oei, ik groei maar oei, ik glij. Het is oppassen geblazen. Sinds gisteravond laat kan het op sommige plaatsen verraderlijk glad zijn. Het gestrooide zout is met name laat in de avond en vroeg in de ochtend nog niet goed ingereden door het geringe verkeer. Dit in combinatie met een fikse sneeuwbui en soms is er dan geen houden meer aan.

Helaas was dat ook het geval voor een jonge automobilist. Op de Middenpolderweg tussen de dorpen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk zette een 19-jarige bestuurder zijn Porsche 911 in de sloot. De bestuurder werd vermoedelijk verrast door plotselinge gladheid.

Hij was niet de enige die werd verrast door de gladheid. Even later arriveerde de politie, waarbij de agenten hun Mercedes-bus vast in de berm hebben gereden. Het gladde gras zorgde ervoor dat de politieauto vaststond en niet meer loskwam.

Het eenzijdige ongeval gebeurde gisteravond. De 911-rijder verloor de macht over het stuur, waarbij de auto op de andere weghelft terecht kwam. De Porsche schoot vervolgens door naar de berm en kwam uiteindelijk tot stilstand in de sloot. Afgezien van een nat pak kwam de jongeman met de schrik vrij. Een naastgelegen boerderij ontfermde zich over de automobilist.

Een bergingsbedrijf kwam er aan te pas om de Porsche 911 af te voeren. De auto in kwestie is afgeschreven. Het gaat hier om een 996 met een aantal modificaties, zoals 997 facelift achterlichten. Voor de jongeman was het ongetwijfeld zijn trots op vier wielen. Dan is het echt balen om op deze manier afscheid te moeten nemen van je geliefde bolide.

Fotocredit: Peter Stam / Alblasserdamsnieuws.nl