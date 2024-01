Elon Musk eist meer controle bij Tesla

Tesla moet meer doen aan kunstmatige intelligentie (AI) en Elon Musk wil daar aan het roer staan.

Elon Musk is het gezicht van Tesla, maar dat wil niet zeggen dat de ondernemer overal de lakens uitdeelt binnen het bedrijf. Op allerlei topfuncties binnen het Amerikaanse autobedrijf werken specialisten die binnen hun eigen portfolio verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van Tesla. Een belangrijke portfolio is kunstmatige intelligentie (AI).

Juist op het gebied van kunstmatige intelligentie wil Elon Musk stappen zetten bij Tesla. Hij maakt dit kenbaar op een manier zoals we de Musk kennen. Door een groter belang in Tesla te krijgen wil de topman een groter vinger in de pap als het gaat om kunstmatige intelligentie.

Elon Musk, kunstmatige intelligentie en Tesla

Mochten de rest van de aandeelhouders daar niet warm voor lopen dan dreigt Musk AI-producten buiten Tesla te willen ontwikkelen. Kortom, linksom of rechtsom wil Musk iets met kunstmatige intelligentie doen. Het liefste binnen Tesla, maar dan wel met flinke zeggenschap over de ontwikkeling. Zit de rest daar niet op de wachten dan gaat hij buiten Tesla iets doen met dit onderwerp.

Nu heeft Musk een belang van 13 procent in Tesla. Dit wil hij vergroten naar 25 procent. Op dit moment is hij al de grootste aandeelhouder van het Amerikaanse autobedrijf. Die positie zou hij verdubbelen met het grotere belang.

De reden voor meer zeggenschap is simpel. Met een belang van 25 procent kan Musk niet zomaar teruggefloten worden. Dan moet echt een groot deel van de aandeelhouders tegen zijn eventuele kunstmatige intelligentie plannen stemmen. De vraag is of de rest zit te wachten om Elon Musk nog meer macht binnen Tesla te geven.

Tesla aandeel

Financieel gezien is Tesla niet lekker aan het jaar begonnen. Dat kan de reden zijn dat Musk nu aan de bel trekt. Vorig jaar verdubbelde Tesla nog zijn waarde. Echter zitten we pas een dikke twee weken in het nieuwe jaar en is het aandeel Tesla al met zo’n 12% gezakt. (via CNBC)