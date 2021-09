20 (!) brandende auto’s in Ede in één nacht

In één wijk in de gemeente Ede zijn op verschillende plaatsen auto’s in brand gestoken, het gaat in totaal om 20 voertuigen.

Inwoners van de wijk Veldhuizen in Ede ontwaken vanmorgen met een naar luchtje in de wijk. Vermoedelijk is één of meerdere pyromanen bezig geweest afgelopen nacht. Maar liefst 20 auto’s zijn in brand gestoken en liepen daarbij ernstige schade op.

Auto’s werden in de straten Katenhorst, Langenhorst, Luienhorst, Lunenhorst, Grootveld en Koelhorst in brand gestoken. Soms een geparkeerde auto langs de weg, in andere gevallen een hele groep auto’s die bij elkaar geparkeerd stonden. Het begon allemaal rond 00:15 afgelopen nacht. De brandweer moest met tientallen brandweerlieden en meerdere voertuigen uitrukken om het vuur op de zes verschillende plaatsen onder controle te krijgen. Rond 02:30 waren de branden onder controle.

Brand in Ede

Er is een onderzoek gestart naar de branden in de gemeente. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te concluderen dat de branden zijn aangestoken. Omdat het op zoveel verschillende plekken is aangestoken zijn er misschien camerabeelden of getuigen van de verdachte(n). Veel auto’s zijn total loss na de brandschade. Bergers zullen het druk hebben deze morgen om al die voertuigen af te slepen. Onder de slachtoffers is onder andere een klassiek Volkswagen busje.

Foto: Luke Beens/Persbureau Heitink