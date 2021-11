Degelijke Nissan Pulsar occasion reed slechts 33 km per jaar

Een burgerlijke Nissan Pulsar occasion uit 2015 scoren met nog geen 200 kilometer op de klok? Dat kan zeker!

De oplettende lezer heeft @willeme wel eens bepaalde auto’s een rijdend bord Brinta genoemd. Daarmee bedoelt mijn waarde collega niet dat het een slechte auto is, maar meer dat hij even spannend als saai is: gewoon geen van beide. Het Brinta-gevoel borrelde aardig snel op bij een Nissan Pulsar occasion die een lezer aan ons tipte.

Nissan Pulsar

De Nissan Pulsar, overigens enkel per ongeluk vernoemd naar een elektrische tandenborstel van Oral-B, was de inzending van Nissan in het C-segment. U weet wel, waar topverkopers als de Volkswagen Golf, Opel Astra en Ford Focus al jaren opereren. De Nissan Pulsar kon daar niet het verschil maken. Dat terwijl de voorganger van de Pulsar, de Nissan Almera, wel een betrekkelijk succesje was in zijn tijd. Over Brintamobielen gesproken. Dat is trouwens waarschijnlijk wat de Pulsar niet bepaald een succes maakte: het was gewoon nog steeds een niet hele inspirerende auto. Naast het feit dat de upgrade naar de retepopulaire Qashqai ook snel gemaakt is, want dat is een crossover. Er zijn iets meer dan 3.000 Pulsars verkocht tussen 2015 en 2019, waarschijnlijk voor een deel omdat Nissan zelf al betere alternatieven had (de Qashqai, maar ook bijvoorbeeld de Leaf).

Nieuwe Nissan Pulsar occasion

Voelt het nou alsof je de boot gemist hebt wat betreft de Pulsar? Wij hebben een occasion van de Nissan Pulsar voor je die de pijn wellicht wat verzacht. Ja, het is een tweedehandsje, maar niet zo maar eentje. De titel gaf al weg dat deze Pulsar slechts 33 kilometer per jaar reed, en hij komt uit 2015. Wie een beetje kan rekenen weet dan al de exacte kilometerstand: 198 km. NAP gecontroleerd.

Oud en nieuw

In de volksmond zou je dat nog net geen afleverkilometers noemen. Ja, deze Nissan Pulsar occasion is zes jaar oud, maar met zo weinig kilometers voelt ‘ie als nieuw. Helaas is het niet bepaald een luxe Pulsar. Het gaat om het basismodel Visia. Het enige wat we echt kunnen bestempelen als een luxe optie is Bluetooth-verbinding met je telefoon. Achterin heb je slingerramen, de airco-unit heeft van die heerlijk ouderwetse draaiknoppen en aan een infotainmentscherm of digitale tellers hoef je al helemaal niet te denken. Wel kun je je oude 538 Hitzone CD’s weer van zolder halen, want deze Pulsar heeft gewoon een sleuf voor je CD’s. De Pulsar was er met een dieselmotor (dCi 110) of een zowat sportieve GT (DIG-T 190), maar deze Nissan Pulsar occasion heeft de populairste motor: de DIG-T 115, wat een 1.2 benzinemotor met turbo is. Zoals de naam al zegt is deze motor goed voor 115 pk. Normaliter zou je een handbak als een voordeel zien, maar in dit soort auto’s betekent het meestal dat men geen zin had om de meerprijs voor een automaat te betalen.

Prijs

Even de balans opmaken: de Nissan Pulsar occasion kostte in 2015 toen ‘ie de dealer verliet 20.440 euro, wat al niet duur was voor een Pulsar. De eerste eigenaar is voor zover bekend een fleetowner geweest, die hem kennelijk niet nodig had. De auto is in 2018 verkocht aan een Nissan-dealer in Lochem, toen met 44 km op de teller. Tussen 2018 en 2021 zijn daar dus nog 154 kilometers bij gekomen. Ondertussen is de basis-Pulsar afgeschreven naar 17.250 euro. Kopen kan op de website van die Nissan dealer.

Met dank aan Dave voor de tip!