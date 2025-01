BMW M3 CS Touring is bijna klaar

De overtreffende trap van de M3 Touring staat op het punt onthuld te worden.

Nu BMW eindelijk een M3 Touring heeft gaan ze dit ook maximaal uitmelken. Naast de gewone M3 Touring komt er namelijk ook een extra hete versie. Het CS-label was eerst alleen voorbehouden voor coupés en sedans, maar maakt nu ook zijn opwachting op de Touring.

Op de spyshots kunnen we al precies zien wat we kunnen verwachten. De M3 Touring krijgt een extra grote splitter aan de voorkant en een andere grille. Hoogstwaarschijnlijk krijgt de Touring ook de striping op de motorkap (net als de normale M3 CS en de M4 CS), maar dat zit verstopt onder de camouflage. Aan de achterkant veranderd er niks, dus daar valt ook niks te camoufleren.

De uiterlijke verschillen zijn beperkt, dus laten we het maar eens over de techniek hebben. Die zal gewoon hetzelfde zijn als de M3 CS sedan, dus reken op 550 pk en 650 Nm aan koppel. Dat is 20 pk en 100 Nm meer dan de M3 Competition.

Verder zal de M3 CS lichter zijn. Bij de sedan gaat het om 20 hele kilo’s. Bij de M3 CS Touring zal het gewicht dan uitkomen op zo’n 1.845 kg, wat nog steeds vrij zwaar is. Maar goed, de auto heet dan ook CS en geen CSL… Tot slot zal het onderstel aangescherpt worden.

De M3 CS Touring zal niet lang meer op zich laten wachten, want naar verluidt start de productie in maart. Waarschijnlijk is de onthulling dus volgende maand al. De productie wordt gelimiteerd tot 11 maanden. Dit betekent niet meteen het afscheid van de M3 Touring, want die blijft nog in productie tot en met 2027.

Prijstechnisch zal de M3 CS Touring niet zo aantrekkelijk worden. Deze auto gaat in Nederland waarschijnlijk rond de twee ton kosten, terwijl je voor een kleine €147.000 een M5 Touring hebt met 727 pk…

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots