22-jarige meid pakt boete van €25k voor rijden onder invloed

Deze is voor Emile Roemer.

Rijden met een slok op en vervolgens een boete van omgerekend 30.000 dollar incasseren. Het overkwam Katharina G. Andresen. Een 22-jarige Noorse, afkomstig uit een familie met heel veel poen. Ze zou volgens Forbes een net worth van 1,23 miljard dollar hebben. Not bad.

In Noorwegen zijn de boetes inkomensafhankelijk. De bedragen zijn dan soms ook niet mals. Katharina reed in haar Audi, toen ze staande werd gehouden door de politie. Ze bleek driemaal de toegestane alcohol in haar bloed te hebben. Ter plekke werd geen prent uitgedeeld. Katharina mocht zich melden bij de rechter.

Afgelopen week was de zitting. Uiteindelijk kreeg ze een boete van 250.000 kronen opgelegd. Omgerekend bijna 26.000 euro. De rechtbank in Oslo oordeelde dat het boetebedrag kon oplopen tot 40 miljoen kronen op basis van haar overtredingen. Dat is meer dan vier miljoen (!) euro. Men kwam uiteindelijk uit op 250.000 kronen, mede omdat Katharina op dit moment geen vast inkomen heeft.

Naast de geldboete kreeg de 22-jarige een voorwaardelijke celstraf van 18 dagen en moest ze haar rijbewijs voor 13 maanden inleveren. De rijkste vrouw van Noorwegen zal voorlopig dus een toontje lager zingen. (via Hegnar)

Fotocredit: Katharina G. Andresen via Instagram