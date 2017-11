‘Robert Kubica heeft een contract met Williams getekend’

Zou het dan toch?

Robert Kubica terug in de F1, wel of niet? Het is de hamvraag, waar nu eindelijk een antwoord op is gekomen. Kees van de Grint en Allard Kalff hebben het nieuws naar buiten gebracht dat de Poolse coureur een tweejarig contract heeft getekend bij Williams. Bronnen zouden dit hebben bevestigd tegenover RTL GP.

Kubica zal uitkomen als tweede rijder voor Williams in het F1-seizoen van 2018 en 2019 als vervanger van Felipe Massa. Eerder dit jaar nam de Poolse coureur na jaren van afwezigheid plaats achter het stuur van een F1-wagen. Kubica kreeg toen de kans om met de RS17 van Renault te rijden in Hongarije.

Na bijna acht jaar afwezig te zijn geweest in de Formule 1, maakt Robert Kubica zijn rentree. Van 2007 tot en met 2010 was de Pool al actief in de Formule 1, maar moest plots zijn loopbaan noodgedwongen stopzetten naar aanleiding van een heftige crash. Kubica is terug en moet volgend jaar voor vuurwerk gaan zorgen bij Williams.