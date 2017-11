Interview met Sander Ayalp over zijn baan bij Rolls-Royce

We spreken met een Nederlander die werkzaam is op het hoofdkantoor van Rolls-Royce.

– Wat is je naam en huidige functie?

Sander Ayalp, ik ben Market Research & Business Analysis Manager bij Rolls-Royce Motor Cars in Goodwood (UK). Ons team is verantwoordelijk voor marktonderzoek en merkstrategie. De automotive industrie is momenteel bijzonder dynamisch; waar het lange tijd eentonig was, volgen de ontwikkelingen elkaar tegenwoordig in een zeer hoog tempo op. Dit geeft het werken in een strategische functie, maar ook in de gehele sector, een extra dimensie.

– Waar heb je hiervoor gewerkt en hoe kreeg je je huidige baan?

Voordat ik de overstap naar Rolls-Royce Motor Cars maakte, ben ik 5 jaar bij BMW Group Nederland op de afdeling Market Intelligence werkzaam geweest. Met alle bijtellingswijzigingen was het ook in een relatief kleine markt nooit saai. Daarnaast heb ik tijdens mijn studie bij Porsche AG in Stuttgart op de afdeling International Sales Asia-Pacific stage gelopen.

– Wanneer begon je passie voor auto’s?

Ik ben zoals vele Autoblog lezers een echte petrolhead. Ik had vroeger al stapels ‘Auto-Motor&Sport’s’ thuis liggen en reed elke woensdag de grens over naar Duitsland om de nieuwste editie op te pikken. Autoblog check ik nog steeds dagelijks, meerdere malen. Op jonge leeftijd volgde ik de ontwikkelingen dus al op de voet en heb nu van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Het was voor mij al vrij snel duidelijk dat ik in deze branche werkzaam wilde zijn en ik heb me hier dan ook volledig op gefocust.

– Welke studies heb je gevolgd?

Ik heb mijn masteropleiding behaald aan de Universiteit Maastricht in Strategic Marketing. Daarnaast heb ik extracurriculaire semesters gevolgd aan de Harvard University en de Beijing Business School. Ik denk dat het essentieel is om tijdens je studie ervaring in het buitenland op te doen. Goed aangeschreven universiteiten doen het natuurlijk ook altijd goed op je CV – maar is geen must. Als je je maar op een positieve manier weet te onderscheiden.

– Welk advies zou je geven aan mensen die hetzelfde willen doen?

Als je weet dat je in de automotive branche werkzaam wilt zijn, zorg dan dat je al tijdens je studie relevante ervaring opdoet door middel van stages, idealiter in het buitenland en buiten Europa. Ik zou persoonlijk niet kiezen voor een automotive opleiding; de industrie verandert momenteel in een rap tempo, waardoor ik denk dat je beter af bent met een strategische opleiding die je in combinatie met je automotive kennis kunt toepassen. Maar mijn belangrijkste advies is: kies je eigen pad en pak zaken onorthodox aan – er lopen al genoeg koorballen rond die voorzitter van een studentenvereniging zijn geweest. Zorg dat je een CV opbouwt die weerspiegelt wie je bent. Dat zorgt voor authenticiteit, dat wordt zowel door recruiters als door collega’s gewaardeerd.

– Waar ben je het meest trots op?

Trots is een groot woord, maar ik vind het mooi om te zien dat er een behoorlijk aantal Nederlanders hoge functies in de Automotive branche bekleden. Naast onze langjarige Head of Group Design Adrian van Hooydonk, is sinds enige tijd Frank van Meel CEO van de BMW M GmbH en krijgen we vanaf begin volgend jaar ook een Nederlander in het bestuur van de BMW Group.

– Welke auto rij je op dit moment?

Eén van de voordelen van werken in de automotive branche is dat je meestal goede dienstwagen-regelingen hebt. Momenteel rij ik een BMW X4 M-Sport 30d in Carbonzwart, maar over enkele weken ga ik in een 430i coupé in Individual ‘Ferrari Red’ rijden. Verder heb ik nog een BMW 320iA (e46) uit 2000; mijn eerste BMW. Voor jullie wellicht niets bijzonders, maar de auto is altijd in familiebezit geweest en heeft voor mij dus een speciale betekenis. En de atmosferische 6-in-lijn zonder turbo’s is ook nog steeds een genot om in te rijden.

Onlangs ben ik me ook gaan verdiepen in motorfietsen. Ik ben de trotse eigenaar van de BMW ‘Elegant Bastard’, een custom NineT waar er slechts één van gemaakt is. Tevens ben ik momenteel zelf een klassieke BMW R80 motorfiets aan het customizen; hoop volgende zomer klaar te zijn met ‘The Goodwood Don’.

Dit artikel is onderdeel van een serie specials, waarbij we spreken met Nederlanders die werken bij grote/bekende internationale automerken. We kijken daarbij vooral naar de huidige functie en het pad dat is afgelegd om daar te komen. Meer artikelen lees je HIER!