23 oude BMW 5 Serie is nog kakelvers

En met kakelvers bedoelen we: er staat nog maar 1.800 km op de klok.

Een zeldzame Ferrari of Porsche met 1.800 km op de klok is bijzonder, maar eigenlijk ook weer niet. Je weet dat er mensen zijn die zo’n auto kopen om vervolgens rijden angstvallig te vermijden. Wat pas écht bijzonder is: een doodnormale BMW 520i die na 23 jaar nog maar 1.800 km heeft gereden.

Dit is uiteraard geen willekeurig voorbeeld: er is daadwerkelijk een E39 5 Serie uit 2000 opgedoken met zo’n lage kilometerstand. Deze auto wordt momenteel geveild via Catawiki. Waarom er zo weinig met de auto gereden is? Dat weet niemand. In ieder geval niet omdat een 520i een collector’s item is.

Toch is het nu alsnog een collector’s item geworden, want een auto met zo’n extreem lage kilometerstand ga je alleen kopen als je echt een hele grote liefhebber bent. Zo zie je maar: als je lang genoeg niet met een auto rijdt, wordt ‘ie vanzelf bijzonder.

Los van de kilometerstand is er niet zoveel speciaals aan deze auto. Het kleurtje (Topazblau) is leuk, maar verder is het gewoon de instapversie. Qua opties is het ook geen weelderig uitgevoerd exemplaar, met eenvoudige stoffen bekleding.

Dat het de instapversie betreft is overigens geen ramp, want we hadden al bepaald dat dit een auto is voor de verzamelaar. En als je er toch niet mee rijdt, dan maakt het ook niet uit wat er onder de motorkap ligt.

Mocht je nu zo’n verzamelaar zijn, dan kun je via Catawiki meebieden op deze 5 Serie met een bijzonder lage kilometerstand. Een koopje gaat het zeker niet worden, want het hoogste bod is nu al €12.500. En de veiling loopt nog negen dagen. Wat we trouwens nog vergeten waren te melden: de auto staat in Spanje. Als je het winnende bod uitbrengt kun je dus maar beter een trailer meebrengen, anders is de kilometerstand meteen verdubbeld.