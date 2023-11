Klanten zeggen massaal Viaplay tabee

Het F1-seizoen is voorbij, dus opzeggen die handel. Aldus veel Viaplay-klanten.

Na een zinderende slotrace zit het Formule 1-seizoen er weer op. Dat betekent een aantal dingen. Ten eerste heb je weer gewoon de hele zondag voor jezelf en kun je dingen gaan kijken die wel spannend zijn. Ten tweede kun je je Viaplay-abonnement opzeggen. Dat scheelt toch weer €15,99 in de maand.

Oké, Viaplay heeft meer te bieden dan alleen Formule 1. Je kunt bijvoorbeeld ook films kijken. Of darten. Daar is echter lang niet iedereen in geïnteresseerd, want mensen willen massaal hun Viaplay-abonnement opzeggen.

Dat is natuurlijk geen informatie die Viaplay zelf deelt, maar de heldere lichten van Bright hebben naar het zoekverkeer op Google gekeken. Zij zagen zondag een piek in de zoekterm ‘Viaplay opzeggen’. De piek was om 16.00, dus voor sommigen was dit het eerste wat ze dachten na afloop van de race.

Het opzeggen van je abonnement was dusdanig populair dat de opzegpagina van Viaplay crashte. Daardoor gingen mensen allemaal weer een andere zoekterm invoeren: ‘Viaplay opzeggen werkt niet.’

De vraag is natuurlijk: komen deze klanten ook weer terug zodra het F1-seizoen weer losbarst? Daar kan Google helaas nog geen inzicht in verschaffen, maar we kunnen ons voorstellen dat mensen gewoon een abonnementje nemen op F1 TV.

Er gaat volgend jaar trouwens wel wat veranderen: als je een abonnement op Viaplay neemt krijg je F1 TV er gratis bij. Maar je kunt ook nog gewoon een abonnement nemen op F1 TV zónder Viaplay. Dan zul je het darten moeten missen, maar dat overleef je wel. En films kijken kun je natuurlijk altijd nog met je abonnementen op Netflix, Disney+, HBO Max en Amazon Prime.

