24 jaar oud en toch is deze Audi S8 (D2) de ultieme daily #MijnAuto

In deze Mijn Auto video maken we kennis met Wouter en zijn prachtige Audi S8 D2 uit 2001.
Martijn en Wouter praten met hem over hoe deze iconische youngtimer op zijn pad kwam. Wouter had de auto al jaren op zijn verlanglijstje, geïnspireerd door de film Ronin. Uiteindelijk vond hij een origineel Nederlands exemplaar in goede staat, met destijds 181.000 km op de teller. Inmiddels staat er 193.000 km op en wordt de auto dagelijks gebruikt.
De S8 heeft een 4.2 liter V8 met 360 pk, gekoppeld aan een automaat. Naast de S8 heeft Wouter een indrukwekkende autohistorie: van een Mercedes 6.9 V8 tot een Datsun 240Z-project en diverse AMG-modellen. De S8 rijdt ongeveer 1 op 7 à 1 op 9, maar dat neemt hij voor lief: “Je leeft maar één keer.”
Reacties
werf76 zegt
Iets met beleving. Natuurlijk is de gemiddelde EV sneller vanaf 0. Maar daarna?
Robert zegt
Mijns inziens een van de mooiste Audi’s ooit, de A8 (D2) staat bij mij op één lijn met de BMW 7 (E38). There, I said it.
Ik vraag me wel af of het rijden als daily nog lang vol te houden is, gezien de soms beroerde beschikbaarheid van de onderdelen. Dit is toch wel een pijnpunt waar Audi t.o.v. de concurrentie uit München en Stuttgart punten laat liggen
eelco106gti zegt
Heb de afgelopen 3,5 jaar 97.000 km gereden met mijn dialy audi rs6 c5 avant uit 2003 en alle onderdelen zijn altijd op voorraad. En zo niet dan ga ik naar de website van Audi Tradition en kan je het bestellen.
Hans worst zegt
Ik daily een e38, prima te doen onderdelen zijn goed te krijgen alleen soms erg prijzig. Het argument is dan. Het was een auto van een ton nieuw en daar zijn de 7serie specifieke onderdelen ook naar geprijsd, maar een hobby mag af en toe wat kosten
outlook zegt
Das de 7 serie uit The Game? Prachtbak!
Thomas20vt zegt
En hoppa, hij staat al op MP 😂
baf07 zegt
Goeie advertising met dank aan Autoblog🤣
isleofman zegt
En al op mp idd. Er staat ook een model
Nieuwer met de 5.2 motor te koop voor het zelfde geld. Wel 40k meer gelopen maar prima deal in verhouding tot deze wagen. Nog steeds een mooi model maar interieur is tamelijk matig.