24 jaar oud en toch is deze Audi S8 (D2) de ultieme daily #MijnAuto

In deze Mijn Auto video maken we kennis met Wouter en zijn prachtige Audi S8 D2 uit 2001.

Martijn en Wouter praten met hem over hoe deze iconische youngtimer op zijn pad kwam. Wouter had de auto al jaren op zijn verlanglijstje, geïnspireerd door de film Ronin. Uiteindelijk vond hij een origineel Nederlands exemplaar in goede staat, met destijds 181.000 km op de teller. Inmiddels staat er 193.000 km op en wordt de auto dagelijks gebruikt.

De S8 heeft een 4.2 liter V8 met 360 pk, gekoppeld aan een automaat. Naast de S8 heeft Wouter een indrukwekkende autohistorie: van een Mercedes 6.9 V8 tot een Datsun 240Z-project en diverse AMG-modellen. De S8 rijdt ongeveer 1 op 7 à 1 op 9, maar dat neemt hij voor lief: “Je leeft maar één keer.”

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.