Nieuwste kunstzinnige BMW is te laat voor Nederland

Je kon naar een expositie over BMW en kunst, gewoon hier in Nederland. Laat die nou net afgelopen zijn als BMW weer iets verzint in dit thema.

Kunst en auto’s, dan kan het bijna niet anders dan dat je aan BMW denkt. Het begon ooit zo simpel: een coureur die bevriend was met een kunstenaar bedacht dat die laatste wellicht kon helpen met een auto iets interessanter maken, in plaats van gewoon de sponsoren op de zijkant plaatsen. We hebben het dan over artiest Alexander Calder die de BMW 3.0 CSL van Hervé Poulain van een bijzondere kleurstelling voorzag. Dat opende de deuren voor vele andere artiesten om hetzelfde eens te proberen. Het resultaat is 20 officiële BMW Art Cars.

BMW Art Cars

BMW wil de Art Cars niet vergeten. Vandaar dat ze goed bewaard worden in het museumarchief. Dit jaar mogen ze daar echter even uit. BMW doet een wereldtournee met hun Art Cars zodat je de bijzondere kunstzinnige auto’s kan aanschouwen. Voor ons Nederlanders goed nieuws, al is het wellicht slecht nieuws als je dit vandaag pas voor het eerst leest. Van 4 juli tot en met 31 augustus staan acht Art Cars geëxposeerd in het Louwman Museum in Den Haag. Zeer de moeite waard: de Art Cars komen echt veel beter uit de verf (haha) als je er oog in oog mee staat.

‘Onofficiële’ Art Cars

Er zijn dus twintig officiële BMW Art Cars, maar dat weerhoudt andere artiesten er niet van om samen te werken met het Beierse merk. Die worden niet aan de lijst toegevoegd, maar ze zijn er wel. Of de nieuwe toevoeging van vandaag überhaupt bij de auto’s in Nederland tentoon gesteld zou kunnen worden, is dus te betwijfelen. Maar het was wel toepasselijk geweest.

BMW i7 Art Car

Er is namelijk een nieuwe Art Car op basis van de BMW i7. Op een kunstevenement in Gangnam (van dat liedje) in Seoul heeft BMW als hoofdsponsor de handen ineen geslagen met kunstenaar Lee Kun-Yong. Als buitenlander wellicht niet de bekendste naam, maar in Zuid-Korea is het een zeer bekende artiest. Zijn canvas is dus de nieuwste BMW 7 Serie. Wel jammer: het gaat om een wrap. Bij de Art Cars die in Den Haag staan zag je vaak duidelijk dat het met de hand geverfd is en vervolgens blank gelakt. Dit is dus allemaal met de computer gedaan.

En wat zien we? Op zich een grappig gebruik van een rode, bijna roze carrosserie met de kunst toegevoegd op de bumpers en deuren. De kunst in kwestie is in de stijl van Lee Kun-Yong, die een bekend fenomeen probeert weer te geven op de auto. Namelijk de emotie die je voelt tussen man en object. Het niet toevoegen van zijn schilderwerken op de stukken tussen deur en bumper was een bewuste keuze om de illusie van afstand die toch dicht bij is te creëren. Moderne kunst!

Uiteraard moet je naar Seoul afreizen om de BMW i7 Art Car te zien. Daar staat de auto tentoon gesteld samen met miniatuurversies van 18 eerdere Art Cars.

Meer lezen? Dit zijn de officiële Art Cars van BMW!