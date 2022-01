Nieuwe Supra crasht tegen boom in Alphen aan de Rijn

Helaas is er een nieuwe Supra tegen een boom gecrasht.

Het koude weer is niet vriendelijk voor achterwielaandrijvers. Vorige week crashte er een Alfa Giulia tegen een boom en in een greppel. Een paar dagen geleden crashte er een Ferrari Enzo op een gewone 80 km/u-weg. En nu is het helaas weer gebeurd. En het was wéér een achterwielaandrijver.

Supra crasht tegen boom

In dit geval was het een nieuwe Toyota Supra die crashte. De locatie waar het gebeurde was op de Gemeneweg in Hazerswoude-Dorp. Dat is een klein dorpje in de buurt van Alphen aan de Rijn (Zuid-Holland voor als je echt niet hebt opgelet bij topografie).

In dit geval reed er een Toyota Supra van de laatste A90-generatie. De nieuwe Supra crashte tegen een boom en kwam daar tot stilstaand. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De hulpdiensten werden geïnformeerd en waren snel ter plaatse. Aanvankelijk alleen de brandweer, de ambulance kwam iets later. Die nam de eerste hulp over. De politie regelde het verkeer, want er was maar éénrichtingsverkeer mogelijk op de weg.

80.000 euro

De Toyota Supra in kwestie koste meer dan 80.000 euro. Zoals het ernaar uitziet lijkt deze total loss te zijn, alhoewel experts daar een oordeel over gaan vellen. De auto komt uit 2019 en is 17 december 2021 (enkele weken geleden dus!) geïmporteerd. De auto had slechts 4.198 km gelopen.

Nu is het ook een beetje tijd voor reflectie. Is het dan écht zo dat alle achterwielaandrijvers onbestuurbaar zijn met dit weer? Nee, natuurlijk niet. Dit soort ongevallen zijn uiteraard meer ‘high profile’. Het is natuurlijk niet zo dat er maar drie ongelukken zijn gebeurd de afgelopen week.

Fotocredits: MediaTV

Met dank aan Eric voor de tip!