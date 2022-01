De duurste Peugeot 406 van Nederland is bloedmooi

Die auto wordt maar niet oud. De duurste Peugeot 406 Coupé van Nederland is geen koopje, maar wel bloedmooi.

Toen de Peugeot 406 Coupé op de markt kwam, was het een regelrechte sensatie. De 406 was een uiterst puike middenklasser met een bovengemiddeld goed onderstel. Sterker nog, als het gaat om comfort én sportiviteit stond de 406 vrij hoog aangeschreven. Beter dan een Vectra, Passat, 626 of Laguna uit die periode. Om een paar zijstraten te noemen.

Met de 406 Coupé voegde Peugeot daar een dimensie aan toe. De 406 was een knappe sedan die door Pininfarina ontworpen was. De 406 Coupé werd ook door Pininfarina in Italië gebouwd, net als de 306 Cabriolet bijvoorbeeld. In tegenstelling tot de ’tweedeurs sedans’ van BMW destijds, had de 406 Coupé een echt uniek koetswerk dat er ook uniek uitzag. De vergelijking met enkele Ferrari’s werd als snel gemaakt.

Duurste Peugeot 406 van Nederland

Voor Peugeot was het ook lekker, want zij kregen andere klanten over de vloer. Zeker degenen die de kostbaarste Peugeot 406 bestelden, de Coupé met de 3.0 V6 24V-motor in ‘Pack’-uitvoering. En de duurste Peugeot 406 van Nederland is uiteraard zo’n auto.

Het is niet de meest sprankelende configuratie: donkergrijze lak met zwart leder. Met name die lak is jammer, want daardoor zie je niet dat dat de spiegels in een afwijkende zwart-antraciete kleur zijn gespoten. Hierdoor storen de spiegels niet met de lijnen, aldus Pininfarina. Een ander opvallend dingetje zijn de velgen. De 2.0 kreeg 15 inch-wielen, de V6 heeft altijd 16 inch, maar wel van hetzelfde design. Op de auto staan geen motorbadges, maar je kunt de V6 eenvoudig herkennen aan de Brembo-remmen.

Slechts 60.000 km

Dit exemplaar, de duurste Peugeot 406 van Nederland, heeft slechts 60.000 km gelopen. De auto komt uit 1999, dus is inmiddels al 23 jaar oud. De tijd gaat snel! In dit geval is de 3.0 V6 (het is stiekem een 2.9) gekoppeld aan een viertraps automaat. Daarmee kun je alsnog 230 km/u halen.

Enige dingetje is natuurlijk de prijs. Met een vraagprijs van 10.500 euro is het geen koopje. Maar ja, het is dan ook de duurste Peugeot 406 van Nederland. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken.

Met dank, alweer, aan Rachid voor de tip!

