3 feitjes over het Nederlandse wagenpark [2019]

De cijfertjes zijn weer binnen.

De rekenwonders van het CBS hebben vandaag het 2019 dossier over ons wagenpark gepresenteerd. Van het aantal auto’s tot de populairste kleur en van de ontwikkelingen met betrekking tot de wegvoertuigen tot de gemiddelde leeftijd van auto’s in Nederland. Je checkt het hieronder.

De populairste kleur

Je verwacht het natuurlijk niet (ahum), maar grijs is de populairste kleur op auto’s onder Hollanders. We vinden het heerlijk om als grijze muis in de file op te gaan. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg is het motto. Naast grijs zijn zwart en blauw de meest voorkomende kleur. In 2003 was blauw nog de meest voorkomende kleur, gevolgd door grijs en rood. Het aantal rode en groene auto’s loopt terug. In 2003 was het aandeel groene auto’s nog 14 procent, nu is dat 4 procent. Rode auto’s gingen van 19 naar 7 procent.

Gemiddelde leeftijd auto’s

Personenauto’s zijn gemiddeld 11 jaar oud in Nederland. Onder motoren is er veel meer liefde voor oud spul, want de tweewielers zijn gemiddeld 21 jaar oud. De personenauto’s gaan steeds langer mee. In 2009 waren personenauto’s nog gemiddeld 9 jaar oud. De technische vooruitgangen spelen daar een belangrijke rol. Een tweedehands auto uit 2009 is immers technisch een stuk beter dan destijds een auto uit 1999.

Het wagenpark

Inmiddels telt het Nederlandse wagenpark meer dan 8,5 miljoen auto’s. Dat is 1,9 procent meer dan een jaar eerder. Twee derde van de Nederlandse wegvoertuigen betreffen een personenauto. Het aantal auto’s onder particulieren nam met 1,5 procent toe. Onder bedrijven was dat 4,4 procent. De helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder had een auto op naam staan. De meeste autobezitters (88 procent) hadden één personenauto, de rest bezat er twee of meer. De cijfers dateren van begin 2019.

Foto: grijze Audi RS 6 Avant via @pinguinman18 op Autojunk